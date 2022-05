Adresse : Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt

À l'occasion de sa réouverture, la Maison Jean Cocteau présentera au public, du 14 mai au 31 octobre, deux expositions exceptionnelles pour une plongée dans l’univers fantasque et poétique de Jean Cocteau, artiste d’avant-garde à la fibre créatrice perpétuellement renouvelée, au cœur même de son lieu d’inspiration.

Le bestiaire enchanté de Jean Cocteau

Profondément inspiré par la mythologie, Jean Cocteau transcrit dès les années 1920 les grands mythes classiques où fusionnent l’homme et l’animal. Au gré de ses trouvailles et de ses coups de cœur, le poète organise sa maison en un dispositif scénique. C’est ainsi que sphinges, sirène, cheval de manège, scandent les espaces de leur présence et répondent aux tapisseries ornées de volutes ou imitation léopard, au mobilier à cornes ou aux chaises à piètement animal.

L’exposition temporaire « Le bestiaire enchanté de Jean Cocteau » met en lumière les animaux qui peuplent la maison. La scénographie, créée par Frédéric Beauclair, plonge le visiteur dans un univers qui rappelle l’esprit de La Belle et la Bête. Elle invite à une déambulation guidée par la lumière, où chacun découvre ces animaux évocateurs des passions et des goûts du poète.

Etonne-moi ! Parade, une histoire de ballet



Toujours en quête de modernité, Jean Cocteau crée le ballet Parade en 1916, qui lui a été commandé par Serge de Diaghilev, promoteur des Ballets russes à Paris au début du XXe siècle.

Profondément inspiré de l’univers du music-hall, le spectacle se veut une parade, qui se déroule devant le décor d’un théâtre forain : un prestidigitateur, un couple d’acrobates et une petite américaine effectuent des prouesses pour convaincre la foule d’entrer dans le théâtre, en faisant sa propre réclame : c’est la parade, et c’est Parade !

Le génie de Jean Cocteau est de se faire alchimiste d’imaginaires singuliers pour la réalisation de cette œuvre. L’exposition, présentée sous forme de panneaux, de vidéos du spectacle, autour d’une scénographie conçue par Frédéric Beauclair, met en lumière le rôle de Jean Cocteau qui sollicite Pablo Picasso, en pleine période cubiste, pour créer les costumes et les décors, Erik Satie, pour la musique, et Léonide Massine pour la chorégraphie.

L’exposition fait écho au projet de restauration du rideau de scène mené par le Centre Pompidou à l’Opéra de Massy. Elle sera itinérante à partir de novembre 2022.