C'est la rentrée sur les tables des librairies et sous les préaux des écoles suisses, et donc aussi sur Fabula ! Dès ce lundi 22 août, Fabula reprend le fil de l'actualité des parutions, dont les principales se trouvent signalées ci-dessous par les premiers éditos. de l'automne, ou sous l'onglet "Débats" qui met en lumière les essais et intiatives en prise sur des questions de société, ou encore sous l'onglet "Web littéraire" qui répertorie les nouveaux sites ou les pages stimulantes glanées par l'équipe sur des sites amis (rappelons que l'ensemble de nos éditos. se trouvent commodément archivés sur une page unique).

Acta fabula, notre revue des parutions, reprendra le 5 septembre ses livraisons hebdomadaires de comptes rendus. Et Fabula-LhT (pour Littérature, Histoire, Théorie) publiera dans le courant de l'automne deux numéros : Inventer l’économie (dir. Claire Pignol et Christophe Reffait) et Manuels et Modes d’emploi : comment la littérature dispose à l’action (dir. Adrien Chassain, Éléonore Devevey et Estelle Mouton-Rovira).

Rendez-vous le 5 septembre également pour découvrir les nouvelles fonctionnalités du site imaginées à la faveur d'un financement du Fonds National pour la Science Ouverte abondé par le CNRS.