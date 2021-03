En ligne

Le Récit-page est une province du plus vaste domaine du Bref littéraire. Entre l'écriture ultra-minimaliste et la nouvelle qui se mesure, le récit-page occupe une sorte de dimension intermédiaire. On lui demandera comme son nom l'indique de ne pas franchir l'espace-durée de la page. Il tient en conséquence de l'écriture à contrainte, ce paradoxe littéraire qui, en posant une limite, ne clôture pas le champ du langage, mais lui ouvre au contraire des espaces d'exploration. Devant composer avec l'absence de trame et d'intrigue, voire même d'anecdote, notre récit-page tire ses ressources du langage lui-même et de ses jeux de signification qui combinent le suggéré, le suggestif, l'évocateur, mais aussi le détournement, l'inversion, le paradoxal.

Un site lui est consacré, qui éveille des vocations et attire des auteurs confirmés.

Le 16 avril 2021 une rencontre en ligne aura lieu de 18 à 19 heures, par le biais de l'application Zoom.

Au programme :

Une brève histoire du concept de Récit-page, par Ada Teller (éditrice et auteure).

La contrainte en littérature, par Eduardo Berti (membre de l'Oulipo).

Le bref ... en bref, par Marie-Françoise Berthu-Courtivron (Université de Rennes 2).

Ces interventions seront illustrées par des lectures de textes par les auteurs publiés.

L'inscription est libre en première page du site www.recit-page.fr ou par mail à contact@recit-page.fr.