Distanciel

Le laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans (sous la direction d'A. Déruelle) reçoit, dans le cadre de son séminaire mensuel "Actualité de la recherche", l'historienne et médiéviste Emmanuelle Vagnon (chargée de recherches au CNRS et chercheuse associée à la Bibliothèque nationale de France)

Séance tenue en distanciel, ouverte à toutes et à tous, 18h-19h30.

Inscriptions nécessaires auprès de Laélia Véron: Laelia.Veron@univ-orleans.fr

Emmanuelle Vagnon présentera l'ouvrage qu'elle a dirigé avec Eric Vallet : "La fabrique de l'océan Indien : cartes d'Orient et d'Occident, Antiquité-XVIe siècle" (Publications de la Sorbonne, 2017)

"Richement illustré, cet ouvrage invite à un voyage à travers plus de vingt siècles de cartographie, où l'on découvre comment l'océan Indien a été imaginé et représenté, en Orient et en Occident, depuis les premières cartes babyloniennes jusqu'aux planisphères de la fin du XVIe siècle. Il ne se contente pas de décrire l'émergence d'une cartographie moderne à partir des navigations européennes du XVIe siècle ; il considère aussi les savoirs issus des grandes aires de l'Ancien monde, de l'Extrême-Orient à l'Europe, en passant par les mondes de l'Islam, pour croiser les regards et explorer les approches communes qui, au-delà des distances géographiques et culturelles, ont façonné une image progressivement unifiée de cet espace. Par l'observation des tracés, des noms et des illustrations figurant sur de nombreux documents - mappemondes, schémas, cartes régionales, globes et planisphères - construits à plusieurs échelles, le lecteur est ainsi convié à parcourir et découvrir les multiples représentations d'un vaste espace maritime commun à plusieurs cultures".

Emmanuelle Vagnon parlera également des différentes modalités de la recherche, du projet ANR Median (Sociétés méditerranéennes et Océan Indien) et du film co-écrit avec Céline Ferlita "La Fabrique de l'Océan Indien".