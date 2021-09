Université Paris Nanterre - Bâtiment Max Weber (salle des conférences)

Programme de recherche – Université Paris Lumières

Renaissances. Mots et usages d’une catégorie historiographique

https://www.renaissances-upl.com

Journées 30 septembre-1er octobre 2021

Université Paris Nanterre

Bâtiment Max Weber, Salle des conférences

Jeudi 30 septembre

9h Ouverture des travaux : Véronique Ferrer (Université Paris Nanterre) et Jean-Louis Fournel (Université Paris 8)

9h15-10h15 Conférence inaugurale

Olivier Millet (Sorbonne Université), Mythes, topiques, concepts : la pensée de la renaissance à la Renaissance

10h15-10h30 Pause-café

10h30-12h00 Humanismes – Présidence : Alessandra Petrina (Université de Padoue)

Clémence Revest (CNRS-Centre Roland-Mousnier), Le topos du réveil de l'éloquence : un fil conducteur de l'essor du mouvement humaniste au XVe siècle

Bernard Darbord (Université Paris Nanterre), Antonio de Nebrija (1441-1522), grammairien espagnol et humaniste

Christine Bénévent (École des Chartes), Une « figure emblématique de la Renaissance » ? Portraits d'Érasme

12 h-12h30 Discussion

14h-15h Réforme et renaissance du XIIe siècle – Présidence : Jacques Verger (Sorbonne Université)

Florian Mazel (Université Rennes II), Réforme et renaissance : une réflexion historiographique entre IXe et XIIesiècle

Jean-René Valette (Sorbonne Université), La fin'amor entre renaissance du XIIe siècle et réforme de l'Église

15h00-15h15 Discussion

15h15-15h30 Pause-café

15h30-18h10 Enquête lexicographique

15h30-16h30 : le présent et la nouveauté en version multilingue

Luce Albert (Université d’Angers), Les mots du renouveau chez Jean Calvin

Alisa van de Haar (Leiden University), « Âge » et « siècle » dans les dictionnaires (Pays-Bas / France)

Katherine Mennis (Somerville College, University of Oxford), Neo-Latinity and the ‘Neoteric’ in early modern England

16h30-17h20 : nouveauté et communauté

Françoise Crémoux (Université Paris 8) et Laurey Braguier (Lycée Fénelon, Paris), Le renouveau dans les anthologies de récits de miracles religieux et dans la constitution des Beatas (1450-fin XVIe siècle)

Elise Leclerc (Université Grenoble Alpes), Les usages du terme novità dans les livres de famille florentins (XIV-XVe siècles)

17h20-18h

Isabelle Fabre (Université Paris Nanterre), La mutatio chez Jean Gerson

Elisabeth Rothmund (Sorbonne Université), titre à préciser

Vendredi 1er octobre

9h30-10h30 Renaissance : entre culte du passé et modernité – Présidence : Rosanna Gorris Camos (Université de Vérone)

Ueli Zahnd (Université de Genève), Restauration, renouveau, rupture : la renaissance du passé dans la réforme protestante

Roland Béhar (ENS-PSL), La Renaissance en Espagne, entre réforme des études classiques et passion des antiquités

10h30-10h45 Pause-café

Luca Ferraro (Université Naples II)/Christine Marguet (Université Paris 8)/ Laetitia Sansonetti(Université Paris Nanterre) : La modernité dans les marges de la poésie épique : Italie, Espagne, Angleterre

11h30-12h00 Discussion

14h-15h00 La question du renouveau – Présidence : Catherine Croizy-Naquet (Université Sorbonen nouvelle)

Jacqueline Cerquiglini-Toulet (Sorbonne Université), Renouveler ? Réflexion sur un proverbe : "De vieil mesrien, neuve maison"

Florence Tanniou (Université Paris Nanterre), Perspectives du renouveau dans la matière troyenne en Europe au Moyen Âge

15h-15h30 Discussion

15h30-15h45 Pause-café

15h45-16h45 : Renaissance du français– Présidence : Daniele Maira (Université de Göttingen)

Adeline Desbois-Ientile (Sorbonne Université), Un langage changé en mille façons : la renaissance du français

Nadia Cernogora (Université Paris Nanterre), Sortir de l'enfance : la re-naissance à l'épreuve de l'éveil de la langue vulgaire

16h45-17h15 Discussion

17h15-18h Table ronde : conclusions et préparation du volume.