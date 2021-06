Virtuel / Online

Renaissance : Nouvelles Voies

Séminaire Virtuel Interdisciplinaire Séance Humanités Numériques | Digital Humanities

La FISIER a le plaisir de vous inviter à la première séance du Séminaire Virtuel Interdisciplinaire

Renaissance : Nouvelles Voies | Renaissance: New Ways.

FISIER is delighted to invite you to the first session of the Virtual Interdisciplinary Seminar Renaissance : Nouvelles Voies | Renaissance: New Ways.

HUMANITÉS NUMÉRIQUES | DIGITAL HUMANITIES

28 Juin 2021 | June 28, 2021

9h-12h (New York) / 14h-17h (Londres) / 15h-18h (Paris) 22h-01h (Tokyo) / 23h-02h (Sydney)



Anthony GRAFTON (Princeton University)

Digital Editions of Marginalia: Practices, Problems and Prospects

(allocution préenregistrée - prerecorded presentation)



Marie-Luce DEMONET (Institut Universitaire de France, CESR, Tours)

Dérives et récidives : distance salutaire et approche cognitive



Répondant(e)s | Respondents

Simone Albonico, Université de Lausanne

Ann Blair, Harvard University

Eric M. Johnson, Folger Shakespeare Library



Modération et traductions français-anglais | Monitoring and translation French-English

Ullrich Langer (Center for Early Modern Studies, University of Wisconsin-Madison)

Eugenio Refini (Medieval and Renaissance Center, New York University)

***********************************************************

Pour avoir accès au séminaire, enregistrez-vous ici.

In order to join the seminar, register here.

***********************************************************

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse fisier.info@gmail.com

If you have any questions, please contact us at fisier.info@gmail.com