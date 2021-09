Virtuel / Online

La FISIER a le plaisir de vous inviter à la deuxième séance du Séminaire Virtuel Interdisciplinaire Renaissance : Nouvelles Voies | Renaissance: New Ways.

FISIER is delighted to invite you to the second session of the Virtual Interdisciplinary Seminar Renaissance : Nouvelles Voies | Renaissance: New Ways.

Langues, traductions et transferts

Languages, translations, and transfers

8 octobre 2021

9h-12h (New York) / 14h-17h (Londres) / 15h-18h (Paris) / 22h-01h (Tokyo) / 23h-02h (Sydney)

Jean-Louis Fournel (Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis)

Traduction et système européen des langues vernaculaires : spécificités et effets de la traduction horizontale

Jane Tylus (Yale University)

“What’s sent out is no longer yours”: early modern translation and the orphaned text

Répondant(e)s | Respondents

Ingrid De Smet, University of Warwick

Patricia Falguières, EHESS Paris

Elsa Kammerer, Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis

Organisé par la FISIER en collaboration avec

Organised by FISIER in collaboration with

Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Renaissance Italienne (CIRRI), Paris 3; Institut de Recherche sur la Renaissance, l'âge Classique et les Lumières (IRCL), Montpellier; International Association for Neo-Latin Studies; Medieval and Renaissance Center, NYU.

