Adresse : Sorbonne - Amphi Guizot

L’inscription de Cyrano de Bergerac au programme de l’agrégation constitue un événement. Adulée par les uns, méprisée ou ignorée par les autres, la pièce s’est inscrite dans un imaginaire national. Ce colloque n’a pas d’autre ambition que de la replacer dans l’histoire : celle de la poésie et du théâtre dont elle hérite, celle des formes littéraires, artistiques et scéniques qui lui sont contemporaines, celle enfin de sa réception, fort contrastée depuis la générale du 27 décembre 1897. Tentant après tant d’autres de tenir un discours « savant » sur une œuvre qui appartient à la mémoire patrimoniale, les approches proposées invitent à s’interroger sur la construction de la renommée et la constitution d’un canon littéraire.

Les Actes paraîtront sous le titre Relire « Cyrano de Bergerac » aux éditions Classiques Garnier le 24 novembre 2021.



Vendredi 3 décembre (16h-19h)

Violaine Heyraud et Bernard Vouilloux : Accueil des participants

Jeanyves Guérin : « “La critique aboie, Cyrano remplit les salles.” Fortune scénique de Cyrano et infortune académique de Rostand »

Hélène Laplace-Claverie : « Une pièce baroque ? »

Jean-Marie Apostolidès : « Paradoxe sur le Cyrano »



Samedi 4 décembre (9h-13h)

Violaine Heyraud et Bernard Vouilloux : Accueil des participants



Clémence Caritté : « Cyrano est-il français ? »

Sylvain Ledda : « “Je l’attendrai debout, l’épée à la main !” Réflexions sur la comédie héroïque »

Jean Bourgeois : « Le système des personnages féminins »

Fabrice Wilhelm : « Nez postiche et imposture »

Géraldine Vogel : « L’art de la pointe, ou le poème aiguisé »



10h50-11h05 : PAUSE



Henri Scepi : « Poétique du souffleur »

Alain Vaillant : « Le lyrisme de la versification heureuse »

Jean-Michel Gouvard : « Un alexandrin de comédie »

Bertrand Degott : « Interjections et onomatopées »

Bernard Vouilloux : « Le théâtre du geste »

Violaine Heyraud et Bernard Vouilloux : Clôture du colloque