Inalco, Paris

Appel à communications

Relire Claude Duchet

Colloque international de sociocritique

22-23 octobre 2021, Paris, Inalco

Organisé par le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (CRIST)

en collaboration avec le Centre d’étude et de recherche sur les littératures et les oralités (CERLOM/INALCO),

le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire (FIGURA)

Paris 8/Inalco/Université de Montréal

Dans un article paru dans Littérature en 1971, « Pour une socio-critique ou variations sur un incipit », Claude Duchet définit ce qu’il appelle alors « la socio-critique » comme une « sémiologie critique de l’idéologie, un déchiffrage du non-dit » qui installe « le logos du social, au centre de l’activité critique et non à l’extérieur de celle-ci[1] ». En 2021, ce texte fondateur de la sociocritique aura cinquante ans. À l’occasion de cet anniversaire, ce colloque international se propose de relire l’œuvre de Claude Duchet. Loin de prendre les formes traditionnelles de l’hommage ou du bilan, cet événement scientifique sera d’abord l’occasion d’un dialogue critique qui permettra d’évaluer l’apport de la sociocritique des textes à ce que l’on a coutume d’appeler la théorie littéraire.

La sociocritique est moins redevable à Claude Duchet pour tel ou tel concept que pour l’ensemble d’une proposition heuristique qui accorde une attention particulière à « la socialité du texte, de l’écrit littéraire, théorisé sous ce nom, et moins la socialité affichée, instrumentalisée en discours ou figures explicites, que la socialité secrète, implicite[2] ». En considérant l’un ou l’autre aspects de ce geste critique, il est possible d’ouvrir la discussion vers différentes avenues conceptuelles.

La première d’entre elles est d’ordre théorique. Elle tient d’abord à l’inventivité conceptuelle d’une œuvre qui nomme précisément ce qu’elle désigne par la socialité des textes littéraires. La richesse du concept de sociogramme[3], dont la définition appelle, pour être comprise, les notions corrélées d’information, d’indice et de valeur, ainsi que celle de cotexte. Les lectures auxquelles il a donné lieu de la part de Duchet ainsi que d’autres chercheurs qui se sont appropriés ce concept pour lire d’autres corpus ont démontré l’intérêt de cette notion. Cette richesse théorique se mesure également aux dialogues de l’œuvre avec d’autres disciplines (psychanalyse, poétique, analyse de contenus, sociogénétique, sociopoétique, sociologie de la vie et des pratiques littéraires, de la réception des œuvres, de la création littéraire, etc.) et d’autres œuvres de la même époque (Barthes, Bellemin-Noël, Hamon, Meschonnic, etc.) ou antérieurs (Marx, Goldmann, les formalistes russes, les chercheurs de l’école de Francfort, etc.). Surtout, les chercheurs en sociocritique qui, inspirés par ses travaux, ont proposé un concept susceptible de décrire l’un ou l’autre aspect des rapports de la littérature au social dit avec éloquence l’intérêt de cette œuvre critique pour qui lit en conjoncture une littérature dont l’autonomie se gagne toujours sur un ensemble de représentations sociales données.

La seconde voie d’exploration tient aux objets d’étude abordés par Duchet. Nombre de chercheurs ont découvert la sociocritique parce qu’ils cherchaient d’abord à s’informer au sujet des travaux déjà publiés sur les œuvres de Flaubert, de Balzac et de Zola. Intimement liée à l’analyse d’œuvres romanesques canoniques du XIXe siècle, la démarche critique de l’auteur, soucieuse d’ouvrir le texte à son en dehors social, s’est pourtant construite comme une pensée des frontières de la littérature. Duchet a également mené d’autres analyses qui, moins connues, portent sur la poésie (Musset) ou le roman du XXe siècle (Malraux). Puisqu’elle explore en priorité les interactions dynamiques entre les textes littéraires et le hors-texte, Duchet a logiquement placé cette question aux seuils du texte, en prêtant une attention particulière aux incipits et aux excipits des œuvres littéraires. Cette approche s’accompagne également d’une réflexion importante sur l’histoire de la littérature qui, mettant l’accent sur la spécificité des œuvres littéraires[4], a révélé nombre de sociogrammes à l’œuvre dans l’histoire littéraire et dont la « dix-neuviémité » a trouvé des développements dans l’histoire littéraire telle qu’elle se pratique aujourd’hui[5].

La sociocritique est aussi redevable à Claude Duchet d’avoir incité ses chercheurs à travailler en microlecture. Si les incipits romanesques sont l’un des objets de choix de cette critique de détail, d’autres analyses de l’explicit tiennent compte de toutes les ambiguïtés liées à la décision de clôturer des contes et/ou de les garder ouverts[6] ou mènent des examens serrés de cristallisations métaphoriques ou métonymiques — le bouquet d’Emma, le motif des mains dans Madame Bovary, etc. — où sont venus se tresser des fils de la sémantique du texte. Se dégage de ses écrits un art de la lecture qui piste les corps étrangers du texte, les porosités, les anomalies, les ratés, les paralogismes et les apories dans lesquels une œuvre échappe aux représentations sociales qu’elle reformule comme à son propre projet formel. On s’interrogera donc sur l’importance de ces habitudes de lecture qui, devenues familières aux sociocriticiens, privilégient l’attention au détail, l’audace interprétative et l’inventivité de l’écriture.

Enfin, la démarche de Duchet s’accompagne d’une éthique de chercheur-enseignant qui consiste à assumer la dimension constestataire du mot « critique » et à voir dans l’analyse un acte social à trois dimensions. À l’égard des textes, il suppose de montrer leur part d’inventivité, de présence au monde et leur portée critique. À l’endroit des institutions culturelles et académiques, elle suppose une prise de distance avec les vulgates littéraires, les hiérarchies symboliques et les préjugés culturels ou épistémiques qui figent la littérature dans sa propre autonomie ou dans les stratégies que suppose sa conquête. Vis-à-vis des lecteurs, enfin, elle procède d’une pédagogie fondée sur la découverte des textes qui cherche d’abord à former des lecteurs et fait place à la sensibilité, à l’intelligence et à l’inventivité avec lesquelless chaque lectrice et lecteur rencontre une œuvre, ce dont attestent le nombre de chercheurs qui, de près ou de loin, ont été inspirés par le travail de Duchet.

Les propositions de communication (un titre et 500 mots max) doivent être envoyées avant le 31 mars 2021 à itournierduchet@gmail.com, patrick.maurus@inalco.fr et bernabe.wesley@umontreal.ca.

Afin de favoriser les échanges, la durée des interventions sera de vingt minutes.

Ce colloque accueillera volontiers des propositions qui examine de façon critique une question ou un problème posés par la lecture de la socialité des textes ou par la perspective sociocritique élaborée par Claude Duchet, qu’il s’agisse des assises théoriques de la sociocritique, de l’évolution des concepts ou, plus récemment, des développements théoriques qu’elle a inspirés et les voies d’avenir qu’elle dessine. Voici quelques pistes d’exploration possibles :

· Notions propres à la sociocritique duchetienne (sociogramme, cotexte, indice, impensé)

· Concepts sociocritiques (imaginaire social, mémoire collective, discours social, oubliogramme, chronotope, chronotype, etc.)

· Histoire de la sociocritique (assises théoriques, évolution des concepts, développements récents, voies d’avenir, etc.)

· Dialogues théoriques avec d’autres disciplines (psychanalyse, poétique, sociologie de la vie et des pratiques littéraires, de la réception des œuvres, de la création littéraire, analyse de contenus, cultural studies, sociogénétique, sociopoétique, etc.)

· Dialogues théoriques avec d’autres œuvres (Marx, Goldmann, Bellemin-Noël, Meschonnic, etc.)

· Réflexion sur l’histoire littéraire (articulation du temps historique et du temps des œuvres, méthodologie et perspective historique, recherches sur une période ou un sociogramme précis, travaux bibliographiques, etc.)

· Perspective de lecture (microlectures, travail sur le détail, variété des corpus, allers-retours entre le social et le texte, etc.)

· Éthique et activisme critiques (prises de position, philosophie d’enseignement, méthodologie, principes de recherche, etc.)

· Lectures sociocritiques de corpus particuliers (genres littéraires, siècles différents, littératures de langue française, francophones, etc.)

Comité scientifique:

Patrick Maurus

Isabelle Tournier

Bernabé Wesley

[1] Claude Duchet, « Pour une sociocritique ou variations sur un incipit », Littérature, no 1, 1971, p. 10.

[2] Claude Duchet, Patrick Maurus, Un cheminement vagabond. Nouveaux entretiens sur la sociocritique, Paris, Honoré Champion, coll. « Poétiques et esthétiques XXe-XXIe siècles », 2011, p. 18.

[3] Claude Duchet et Isabelle Tournier, « Sociocritique », dans Béatrice Didier (dir.), Dictionnaire universel des littératures, Paris, PUF, 1994, p. 3572.

[4] Claude Duchet, « La sociocritique dans l’histoire littéraire », colloque du Centenaire, Revue d’histoire littéraire de la France, 1995, p. 183.

[5] Notamment les travaux d’Alain Vaillant et, au Québec, ceux d’Anthony Glinœr et de Mathilde Barrabant.