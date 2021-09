Regards sur les plafonds peints médiévaux d'Auvergne. Images et textes dans le décor domestique médiéval (Riom)

Regards sur les plafonds peints médiévaux d'Auvergne. Images et textes dans le décor domestique médiéval

Les perspectives sur les plafonds peints seront renouvelées cette année par les nouveaux partenariats tissé par la RCPPM avec l'Association culturelle d'Aigueperse et ses environs et avec le Centre des monuments nationaux.

Le colloque de l'année 2021 s'organise en deux volets. La première journée permettra de partir à la rencontre des plafonds auvergnats : du plafond de la Maison des Etats généraux d'Aigueperse dont on approfondira la connaissance, à de nouveaux plafonds, récemment découverts et en cours d'étude, à Riom, Brioude, Ravel et Hérisson. La seconde journée proposera un axe thématique « Images et textes dans le décor domestique médiéval », qui remettra les plafonds dans leur contexte immédiat (intérieur domestique, fresques...). Seront plus particulièrement mises en lumière les inscriptions : poésie, vœux, proverbes, culture littéraire ou religieuse, propagande, humour. Les plafonds s'adressent à nous à travers les âges.

PROGRAMME

Vendredi 1er octobre 2021 : Regards sur les plafonds peints médiévaux d'Auvergne

9h15-9h30

Ouverture des Rencontres : Samuel Gibiat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)

9h30-10h

Le plafond d’Aigueperse : sa datation, son commanditaire : Olivier Paradis (ACAE)

10h-10h30 / 10h30-11h : En alternance par groupes de 20 pers. max. :

- Visite du plafond d'Aigueperse : Olivier Paradis (ACAE)

- Les plafonds peints médiévaux auvergnats dans le corpus européen : Monique Bourin et Georges Puchal (RCPPM)

11h-11h30

Le plafond d’Aigueperse : texte et image : Maud Pérez-Simon (Paris 3-RCPPM)

11h30-12h

Hybrides d'ici et d'ailleurs : Pierre-Olivier Dittmar (EHESS-RCPPM)

12h-12h30

Images de chasse au plafond d’Aigueperse : Baudouin van den Abeele (Univ. Louvain) et Christophe Gasser (Directeur du Musée de Chiusi / Klausent, BZ, Italie)

12h30-14h

Buffet à l’hôtel de ville d’Aigueperse (ancien couvent des ursulines)

14h-14h30

Discussion des interventions de la matinée

14h30-15h

Le décor d'une charpente à Riom : Bénédicte R-Morand (chercheure, Inventaire général du patrimoine culturel, Région Auvergne-Rhône-Alpes)

15h-15h30

Le plafond de Brioude : Martin de Framond (Archives Départementales de la Haute-Loire)

15h30-16h

Pause café et discussion

16h-16h30

Le plafond du château de Ravel : Marion Monnier

16h30-17h

À la redécouverte d’une salle peinte vers 1300 dans la maison du 3, rue de l’abbé Aury à Hérisson (Allier) : Térence Le Deschault de Monredon, conseiller pour le patrimoine auprès de la commune de Theys

17h-17h30

Discussion

17h30-18h5

Clôture de la journée : Mathias Bernard, président de l’Université Clermont-Auvergne

Samedi 2 octobre 2021 : Images et textes dans le décor domestique médiéval

8h30

Départ en autocar de Riom (sur inscription – nombre de places limité)

9h30

Accueil à la mairie de Saint-Floret – café : Maguy Lagarde, maire

10h-11h

Décors de la salle basse du château de Saint-Floret : Térence Le Deschault de Monredon, conseiller pour le patrimoine auprès de la commune de Theys

11h-11h30

Déplacement vers Villeneuve-Lembron

11h30-12h45

Accueil au château de Villeneuve-Lembron : Lionel Arnault, administrateur du monument

11h45-12h15

Textes et images dans les fresques de la galerie du château. Nouvelles recherches : Jean-Pierre Jourdan, anc. administrateur du monument

12h15-13h

Visite du château : Lionel Arnault

13h00-14h30

Buffet au château

14h30-15h

L'écriture dans le décor domestique. Etudes comparées : Cécile Bulté (RCPPM)

15h-15h30

L’écriture sur les plafonds piémontais (en vidéo-conférence depuis Turin) : Luisa Gentile (Archiviste d'Etat, Turin)

15h30- 16h

Pause café

16h00-16h30

Palabras de buenos deseos: sobre las inscripciones arabes pintadas en techos privados valencianos y mallorquines: Marie del Mar Valls Fuste (Université Rovira e Virgil; Tarragone)i

16h30-17h00

La salle de la corporation des tisseurs d'Augsbourg et ses décorations du 15e et 16e s. : Sybe Wartena (Bayerisches Nationalmuseum)

17h-17h30

Discussion et conclusions générales : Maud Perez-Simon et Olivier Paradis

17h45

Départ en autocar pour la gare SNCF de Clermont-Ferrand,

puis Riom (sur inscription – nombre de places limité).