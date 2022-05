«Récits des eaux : confluence des savoirs entre raison, émotions et création» (25-28 mai, UQAR, Rimouski et via Zoom)



Ce colloque vise à appréhender et à raconter l’eau (lacs, ruisseaux, rivières, bassins hydrographiques, fleuves, mers, glaces de mer, banquises, etc.) en pensant les rapports entre la science, la philosophie, l’éthique, la psychologie, la création et la littérature. Il cherchera précisément à penser et à dire ces rapports que peuvent réaliser les maillages et les rencontres disciplinaires lorsque l’on cherche à mieux saisir un ou des phénomènes, sans perdre de vue la complexité de nos manières d’être, de réfléchir, d’appréhender et de sentir. Que peuvent nous révéler les jumelages, les croisements, les hybridations disciplinaires non seulement sur les phénomènes appréhendés, mais bien aussi nos modes d’être, de sentir, de penser et d’exprimer?





Mercredi, 25 mai 2022 – UQAR – Campus de Rimouski, Local J-205

17h-19h : Ouverture du colloque; Présentation du manuscrit du carnet Mailler les eaux dirigé par Camille Munson Bernier, Camille Deslauriers, Tina Laphengphratheng et Kateri Lemmens ; Table ronde sur le projet Risques naturels associés à la remobilisation sédimentaire et impacts sur les dynamiques de productivité primaire dans l’estuaire du Saint-Laurent : Jean Carlos Montero Serrano, ISMER; Audrey Limoges, University of New Brunswick; Kateri Lemmens, UQAR; Dany Rondeau, UQAR; Camille Deslauriers, UQAR; Camille Bernier, UQAR; Tina Laphengphratheng, UQAR; Jean-Christophe Lemay Photographe – En présentiel

19h : Cocktail sur la mezzanine et vernissage de l’exposition Je suis fleuve, de Joan Sullivan, Galerie Desjardins, UQAR – En présentiel

Jeudi, 26 mai 2022 – UQAR – Amphithéâtre Ernest-Simard du campus de Rimouski

8h30 : Accueil des participant.e.s

9h : Ouverture du colloque – Camille Deslauriers, Kateri Lemmens, Dany Rondeau, Université du Québec à Rimouski

Séance 1 : Expériences d’écriture in situ et ateliers

Modératrice ou modérateur :

9h10 : Nathalie Brillant Rannou, Université de Rennes 2, « Liens et contre-liens entre écriture littéraire et documentation dans le cadre d’ateliers de création »

9h30 : Nina Rocipon, CERILAC, Université de Paris Cité, « Perdre pied ferme ? Quand écrire sur l’eau voit le réel déborder… » – Première intervention

9h50 : Alix de Morant, Université Paul Valéry, Montpellier III et Marion Storm, Chorégraphe, Artiste-Chercheuse, Autrice, Atelier « Sur les rives » – Première intervention

10h10 : Échanges

10h30 : Pause

Séance 2 : Aux confluences des eaux et des savoirs

Modératrice ou modérateur :

10h50 : Rosine Bénard O’Kelly, Université Aix-Marseille, « Miroirs d’eau au cinéma »

11h10 : Nina Rocipon, CERILAC, Université de Paris Cité, Lecture d’extraits du carnet de travail, « Perdre pied ferme ? Quand écrire sur l’eau voit le réel déborder… » – Deuxième intervention

11h30 : Échanges

12h-13h : Dîner

Jeudi, 26 mai 2022 – UQAR – Amphithéâtre Ernest-Simard du campus de Rimouski

Séance 3 : Eaux : approche cartographique, écopoétique et écoféministe

Modératrice ou modérateur :

13h : Simon Tremblay, Université du Québec à Chicoutimi, « Développement d’une approche participative pour la restauration hydrogéomorphique de la rivière à Mars » – Réflexion

13h20 : Simon Tremblay, Université du Québec à Chicoutimi, « Atelier de cartographie »

13h40 : Sara Garneau, Université Laval, « Héritières du Saint-Laurent »

14h : Échanges

14h20 : Pause

Séance 4 : Récits des eaux et récits de créations

Modératrice ou modérateur :

14h40 : Antoine Desjardins, Écrivain, « Osmose – Vers une porosité des frontières »

15h20 : Joan Sullivan, Photographe, « Je suis fleuve »

16h : Arnaud Maïsetti, Université d’Aix-Marseille, « Partage des eaux et Estuaires : écritures et vies »

16h20 : Jean-Manuel Warnet, Université de Bretagne Occidentale de Brest, « L’intime à la confluence de l’art et des sciences : réflexions à l’issue d’une résidence d’artiste en mission scientifique polaire » – Projection (42 minutes) et Réflexion (20 minutes)

17h20 : Échanges

Musée régional de Rimouski (35, rue Saint-Germain Ouest)

18h – 20h : Visite commentée de l’exposition « Querelle entre deux puces pour savoir à qui appartient le chien sur lequel elles vivent », de Marilou Lemmens et Richard Ibghy; Table ronde sur la posture de l’artiste-chercheur avec Marilou Lemmens, Richard Ibghy et Cynthia Girard-Renard; Échanges; Cocktail – Mode hybride

20h30 : Souper au Affamés de Rimouski (activité facultative, sur réservation)

Vendredi, 27 mai 2022 – UQAR, Local J-205

8h30 : Accueil des participant.e.s

Séance 5 : Approches hybridantes et transversales des récits des eaux

Modératrice ou modérateur :

9h : Matthieu Duperrex, Artiste-auteur et directeur artistique du collectif Urbain, trop urbain, « Mississipi RiverBook »

9h20 : Juliette Lusven, Artiste-chercheure interdisciplinaire en arts visuels et médiatiques, Université du Québec à Montréal, « Visions transatlantiques »

9h40 : Camille Bernier et Tina Laphengphratheng, UQAR, « Vers une poïétique du carnet collectif Mailler les eaux »

10h : Alix de Morant, Université Paul Valéry, Montpellier III et Marion Storm, Chorégraphe, Artiste-Chercheuse, Autrice, Atelier « Sur les rives » – Deuxième intervention

10h20 : Échanges

10h40 : Pause

Séance 6 : Eaux : impressions, images et mises en scènes

Modératrice ou modérateur :

11h : Mathilde Grasset, Université de Strasbourg, « Immersions du corps burlesque : de la fluidité des matières au devenir-eau du personnage »

11h20 : Catherine Cyr, avec la collaboration de Geneviève Bélisle, Université du Québec à Montréal, « Je suis un iceberg (non ce n’est pas ça) : mise en mots et en corps du fleuve et de l’océan au théâtre

11h40 : Geneviève Dupéré, Chercheure au CRITAC, « écH2osystème : fleuve à la scène »

12h : Échanges

12h20-13h40 : Dîner

Vendredi, 27 mai 2022 – UQAR, Local J-205

Séance 7 : La poésie des eaux : études et regards

Modératrice ou modérateur :

13h40 : Florian Préclaire, Université Paris-3, Sorbonne, « Éclats contemporains de l’eau de jouvence »

14h : Aude Volpilhac, MCF, Enseignante-chercheuse à l’UCLY, « Eaux canalisées, eaux mécanisées : entre émerveillement et inquiétude dans la littérature du XVIIe siècle »

14h20 : Mattia Scarpulla, Université Laval, « L’eau en nous : l’Œuvre sur l’eau (Opera sull’acqua) d’Erri De Luca, entre vie quotidienne et geste politique »

14h40 : Numa Vittoz, Université de Zurich, « Yves Bonnefoy : la poésie et l’expérience du fleuve et des traversées »

15h : Échanges

15h20 : Pause

Séance 8 : Des paysages habitables

Modératrice ou modérateur :

15h40 : Alexis Pernet, Géographe, paysagiste, dessinateur et enseignant-chercheur, École nationale supérieure de paysage de Versailles, « Les paysages épongent »

16h : David Paquette-Bélanger, Université du Québec à Montréal, « Habiter le marais intertidal : Rapport d’audience publique sur le projet autoroutier Dufferin Montmorency (Battures Beauport) »

16h20 : Échanges

16h40 : Plénière de clôture du colloque – Kateri Lemmens et Dany Rondeau, Université du Québec à Rimouski

18h – 20h : Librairie Vénus – Lancement nos 149 – « Î



les » et 150 « Feux d’artifice », XYZ. La revue de la nouvelle et du no 1, vol. 24, de la revue Ethica, sur le thème « Art et éthique »

Samedi, 28 mai 2022 – En ligne, sur rendez-vous

9h-12h : Retour sur l’atelier « Sur les rives » : Rendez-vous individuels facultatifs avec Alix de Morant, Université Paul Valéry, Montpellier III et Marion Storm, Chorégraphe, Artiste-Chercheuse, Autrice – En ligne





