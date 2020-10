105 bd Raspail, salle Lombard,75006 Paris

Centre de recherches sur les arts et le langage (CNRS/EHESS)

Séminaire « Recherches contemporaines en narratologie »

du 3 nov. 2020 au 18 mai 2021

Le séminaire se réunit tous les quinze jours, les 1er, 3e et 5e mardi du mois, de 15h à 17h

EHESS Salle Lombard – rez-de-chaussée, 96, boulevard Raspail – 75006 Paris

Les séances seront enregistrées et mises en ligne une semaine plus tard

http://narratologie.ehess.fr

Annick Louis (Université de Reims et CRAL), organisatrice,

avec la collaboration de :

Philippe Roussin (CNRS, CRAL) et John Pier (Université de Tours et CRAL)

Storytelling et narratologie

La fin des grands récits a été suivie du tournant narratif et, plus récemment, de la plateformisation de la communication. Face à ces évolutions, le récit, pratique universelle et multiforme, s’est transformé, dans certaines de ses manifestations, en storytelling, né et répandu d’abord au sein des mondes de l’entreprise, de la politique et du journalisme, avant de se généraliser dans la vie sociale. Il constitue aujourd’hui une grande part des usages sociaux du récit. Discours qui formate l’esprit afin d’orienter les comportements, le storytelling cherche moins à représenter l’expérience humaine, à lui donner sens, qu’à convaincre son destinataire, à « tracer » son expérience. Il conduit à reconcevoir le récit et à faire dépendre son analyse de la rhétorique plus que de la poétique.

Durant cette période et encore aujourd’hui, la narratologie a évolué en suivant des voies multiples. Certains de ses courants, qui mettent particulièrement en avant les modalités de l’identification, de l’empathie, ou de l’immersion, entrent en résonance avec le storytelling boom.

Quel rôle peut aujourd’hui jouer la narratologie pour mieux appréhender le phénomène global du storytelling ?

The end of master narratives was followed by the narrative turn and, more recently, the platformization of communication. Faced with these developments, narrative, a universal and multifarious practice, was transformed, in some of its manifestations, into storytelling, a discourse originating in the worlds of commerce, politics and journalism, before spreading to social life generally. The social uses of narrative today have been largely infused with storytelling. A discourse aimed at formatting the mind so as to orient behavior, storytelling seeks less to represent human experience and give it meaning than it does to convince its addressee and trace out his experience. This has led to re-conceptualizing narrative and referring its analysis more to rhetoric than to poetics.

During this time and still today, narratology has evolved along many lines. Some of its currents, by accentuating the modalities of identification, empathy and immersion, resonate with the storytelling boom.

What role can narratology play today in order to gain a better understanding of the global phenomenon of storytelling?

Programme

Mardi 3 novembre

John Pier

(Université de Tours et CRAL)

« Storytelling et narratologie : perspectives et enjeux »

Mardi 17 novembre

Franck Plasse

(Université Paris Est Créteil)

« Dans la peau d’un storyteller »

Mardi 1 décembre

Philippe Roussin

(CRAL, CNRS)

« Le Storytelling Management de Steve Denning à Alessandro Baricco »

NB : la séance du 15 décembre aura en Salle de réunion du Cral

(2e étage) 96 bd Raspail

Mardi 15 décembre

Maria Mäkelä

(Université de Tampere)

« Dangers of Narrative: How the Contemporary Story Economy is Changing the

Ethics and Rhetoric of Storytelling »

Mardi 19 janvier

Danielle Perrot-Corpet

(Sorbonne Université)

« Storytelling et (contre-)récit de soi au prisme des questions de genre (gender) »

Mardi 2 février

Karin Kukkonen

(Université d’Oslo)

« Nonlinear Narrative Structures in C21 Fiction :

Despentes, Smith and Mantel »

Mardi 2 mars

Wolfgang Asholt

(Unviersité Humboldt, Berlin)

« Storytelling ou Postdramatisme : les performances (dramatiques) de

Christoph Schlingensief »

Mardi 16 mars

Jean-Marie Schaeffer

(EHESS/CNRS)

« De quelques fonctions de la narration »

Mardi 30 mars

Liesbeth Kortals Altes

(Université de Groningue)

« Storytelling, “critique éthique” et valeurs : liaisons dangereuses »

Mardi 6 avril

Marc Marti

(Université Côte d’Azur)

« Storytelling : la narratologie comme science sociale »

Mardi 4 mai

Valérie Bonnet

(Université Paul Sabatier – Toulouse 3)

« Esquisse d’une auto-analyse. Quelle place pour le storytelling en SIC)

(Sciences d’information et de la communication) »

Mardi 18 mai

Ivanne Rialland

(UVSP – Université Paris-Saclay)

« Persuasion, identification et connivence.

Recyclages de l’exemplum dans le storytelling publicitaire et politique contemporain ».