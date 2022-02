Université Sorbonne Nouvelle

Appel à participation



Dans le cadre du projet Birth(ing) Stories, projet innovant de la Sorbonne Nouvelle sur les récits d’accouchement (approche pluridisciplinaire et contrastive), nous souhaitons créer une bibliographie la plus exhaustive possible des récits d’accouchement, de naissance ou d’allaitement de la littérature, sans restriction d’aire linguistique, d’époque, ou de genre littéraire (roman, poésie, théâtre, autofiction, mémoires, etc.).



Cette bibliographie a vocation à devenir un outil de la recherche à disposition de la communauté scientifique. C’est pourquoi nous faisons appel à celle-ci pour la constituer.



On cherche à identifier les scènes dans lesquelles sont représentées (et non seulement mentionnées ou discutées) de manière première ou explicite l’accouchement (et non seulement la naissance d’un enfant), l’allaitement, l’expérience (maternelle) des suites de couches ou les premiers gestes de puériculture.



Si vous avez connaissance d’une ou plusieurs scènes de périnatalité dans la littérature, votre participation impliquerait d’écrire aux responsables du projet en donnant les informations suivantes :



- Nom et affiliation des contributeur.es

- Mail des contributeur.es

- Titre de l’œuvre (en français, si traduit)

- Auteur.e de l’œuvre

- Langue originale de l’œuvre

- Année de première publication (en langue originale)

- Année de première publication en français

- Références complètes de l’édition utilisée par les contributeur.es

- Citation au plus précis de la scène ou des scènes (n° de pages souhaités)

- Toute autre information jugée utile par les contributeur.es (court résumé, intérêt de la scène, etc.)



Les participant.es seront évidemment cité.es dans le projet et leur participation explicitement reconnue – sauf demande contraire de leur part.



Toute participation plus importante à notre projet est la bienvenue.



Les participant.es pourront s’ils/elles le souhaitent, préciser les raisons pour lesquelles ils ont soumis le texte choisi (scène, extrait, poème, pièce, récit, roman) en indiquant ce qui leur semble pertinent, intéressant ou innovant dans le contexte d’écriture ou de réception. Ce court texte ne sera pas publié sans accord préalable de l’auteur.e.



COORDONNEES des RESPONSABLES du PROJET :

Alice Braun: alice.braun@parisnanterre.fr

Charlotte Danino : charlotte.danino@sorbonne-nouvelle.fr



Et rendez-vous sur le site du projet Birth(ing) Stories