Rejouer le passé : mémoire, médias et (re)générations dans Assassin’s Creed (Nemla 2026, Pittsburgh, USA)

Assassin’s Creed constitue un exemple emblématique de la manière dont les jeux numériques abordent l’histoire et la mémoire. Cette table ronde se propose d’examiner comment la première saison de la franchise explore la reconstruction du passé et les processus de transformation personnelle et collective à travers le prisme des études des médias et des études culturelles. Du point de vue des mécanismes narratifs et des structures de jeu, nous invitons les chercheurs à proposer des communications qui analysent la manière dont le jeu articule une relation dynamique entre mémoire, historiographie et expérience du joueur — offrant ainsi une réflexion critique sur les trajectoires humaines à travers le temps.

Axes de réflexion (liste non exhaustive) :

1. Mémoire virtuelle et archives ludiques :

- L’Animus comme interface entre mémoire individuelle, mémoire collective et archive simulée.

- Le jeu vidéo comme outil de préservation ou de reconfiguration de l’histoire.

2. Narration, Histoire et historiographie postmoderne

- Réinvention historique et révision historiographique ludique.

- Brouillage des frontières entre faits historiques, récit fictionnel et libre arbitre du joueur.

3. (Re)générations et continuités temporelles

- Héritage génétique, mémoire ancestrale et transmission transgénérationnelle à travers Desmond Miles.

- Représentations de la filiation et des hybridités temporelles.

4. Pouvoir, surveillance et contrôle

- Technologies de surveillance et systèmes de domination dans la diégèse du jeu.

- Réflexions critiques sur l’autorité et la résistance à travers les mécaniques de jeu.

5. Assassin’s Creed dans un contexte transmédia

- Continuités narratives à travers jeux vidéo, cinéma, littérature et bande dessinée.

- Circulation et régénération du discours historique dans l’écosystème médiatique contemporain.

Les résumés (250-300mots), en français ou en anglais, doivent être soumis avant le 30 septembre 2025

Lien de soumission: https://cfplist.com/nemla/Home/S/21969

Date de l'événement: 5-8 mars 2026