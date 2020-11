Chaîne Youtube du projet ANR Ciné08-19

Rebondissements – Colloque « Musidora, qui êtes-vous ? » en ligne !

Du fait du coronavirus et du deuxième confinement, le colloque « Musidora, qui êtes-vous ? » qui devait se tenir les 18, 19 et 20 novembre 2020 à la Cinémathèque Robert-Lynen et au Centre national de l’image animée et du cinéma a été annulé.

Afin d’honorer le travail des intervenant.e.s et d’essayer d’être à la hauteur de notre muse adorée Musidora, nous avons œuvré pour vous proposer des rebondissements.

Les soirées, avec ciné-concert, projections, table-ronde, etc., seront reprogrammées dès que possible à la Cinémathèque Robert-Lynen et au Centre national du cinéma et de l’image animée.

Nous travaillons dès à présent sur l’édition des actes afin que paraisse rapidement un ouvrage qui vous permette d’en apprendre davantage sur Musidora.

Et – oh joie ! – dès le 19 novembre nous sommes en mesure de proposer aux personnes intéressées un colloque en ligne : elles pourront ainsi écouter, tout en visionnant des diaporamas, les communications et focus des intervenant.e.s qui ont bien voulu s’enregistrer et que nous remercions chaleureusement pour leur réactivité et leur générosité.

Enfin, partenaire privilégié de l’événement « Musidora, qui êtes-vous ? », le Centre national du cinéma et de l’image animée – avec l’autorisation de Gaumont Pathé Archives – présentera, pour clore ce colloque, La Triple Entente (Gaston Ravel ; 1915) et C’est pour les orphelins ! (Louis Feuillade ; 1917) à partir du vendredi 20 novembre sur cnc.fr

De quoi enrichir et égayer ce confinement !

Comment procéder pour assister en distanciel au colloque ? Écrire à carole.aurouet@univ-eiffel.fr afin d’obtenir en retour les liens de connection.

Bon colloque « Musidora, qui êtes-vous ? » alternatif ! Et au plaisir de vous retrouver bientôt dans les salles et dans les librairies pour les prochains rebondissements.

Carole Aurouet, Marie-Claude Cherqui et Laurent Véray, pour la coorganisation du colloque « Musidora, qui êtes-vous ? »