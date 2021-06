Conference : "Read, (Re)Write & Share: Old & New Practices of Signification" (en ligne)

16-17 juin 2021

https://eventi.unibo.it/graduate-conference-lilec-2021

PRESENTATION

In the era of social media, our societies experience a proliferation of new practices of reading, (re)writing and sharing, which gradually reshape the literary, artistic, and cultural landscape.

Which challenges these processes of resemanticization do take up? Which differences and analogies can be found, by looking at the various historical and cultural contexts involved?

This conference’s purpose is to stimulate a wide-ranging debate on these topics, spanning from medieval to contemporary age and embracing a multiplicity of disciplinary domains.

The conference will be held in italian, french, spanish and english.

The graduate conference will be held online. You can access through the Zoom link on the conference's website.

16 giugno 2021

9.30 - 9.45 Saluto del Direttore del Dipartimento e della Coordinatrice del Dottorato

9:45 - 10:00 Introduzione a cura del Comitato scientifico e organizzativo

10:00 - 10:45 Lettura, lezione, performance: l’esperienza della lettura in una prospettiva mediale Paolo Costa (Università di Pavia)

MEDIA E NUOVI GENERI

Sessione I. Generi digitali e critica in rete

Chair: Mattia Arioli, Simone Carati

11:20 - 11:40 Postdigital poetics: Exhaustive brevity and posthuman subjectivity in literary bots Adrián Menéndez de la Cuesta González (Universidad Complutense de Madrid)

11:40 - 12:00 «Il podcast su Montale in biblioteca»: Ophelia Borghesan e l’iper-cozzare dell’aulico col prosaico Chiara Portesine (Scuola Normale di Pisa)

12:00 - 12:20 Dante goes social: l’Alighieri e la letteratura long-form online. Proposta per una rassegna critica Matteo Maselli (Università degli Studi di Macerata)

Sessione II: Meme: fenomenologia di un oggetto culturale

Chair: Federica Ambroso, Luca Marzolla, Andrea Suverato

14:30 - 14:50 Paradigma meme: codificazione di genere, metanarrazione, poesia contemporanea Samuele Fioravanti (Università degli Studi di Genova) , Stella Poli (Università degli Studi di Genova)

14:50 - 15:10 Microcuentos y memes: análisis y comparación del género y su difusión en las redes sociales Manuela Fuliotto (Università degli Studi di Genova)

15:10 - 15:30 Fédérer par le rire : l’actualité à travers les mèmes médiévalisants. L’exemple du COVID-19 Hélène Cordier (Université de Lausanne) , Leticia Ding (Université de Lausanne) , Chloé Gumy (Université de Lausanne)

15:30 - 15:50 Analisi dei neologismi cinesi dall’ottica della memetica Yu Yedi (Università degli Studi di Bologna)

Sessione III. Scrittura e iperrealtà

Chair: Simone Carati, Michele Morselli

16.40 - 17.00 Ipermedia digitali e ri-significazione ontologica Antonino Pingue (Universidad Complutense de Madrid)

17.00 - 17.20 Écritures de soi sur la plateforme de rencontres Tinder Adrien Péquignot (Université Paris 8)

17.20 - 17.40 Produits (culturels dérivés): une réécriture financière Boris Le Roy (Université Paris 8)

17 Giugno 2021

RISCRIVERE PER RILEGGERE: VECCHIE E NUOVE PRATICHE DI SIGNIFICAZIONE

Sessione IV. Riscritture, ri-mediazioni e riuso fra Medioevo e contemporaneità

Chair: Luca Marzolla, Susanna Scavello

9.30 - 9.50 La Vie de Sainte Modwenne, un cas médiéval de (ré)écriture Sandy Maillard (Université de Neuchâtel)

9.50 - 10.10 Spotify en el Renacimiento Daniela Peña Jaramillo (Universidad Autónoma de Barcelona)

10.10 - 10.30 Raccontare e condividere le fiabe su Twitter. Dall’Inghilterra all’Irlanda, passando per l’Italia: alcuni esempi di rimediazione Luca Sarti (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)

10.30 - 10.50 Artemisa 2020: dal Barocco romano al Doodle di Google Edoardo Bassetti (Università degli Studi di Siena)

Sessione V. Ri-mediazione inversa: dal post-mediale alla carta

Chair: Simone Carati, Andrea Suverato

11.40 - 12.00 Pratiques « mèmétiques » et fanfiction comme avatars de l’Internet-culture de réécriture dans la Féerie générale d’Emmanuelle Pireyre Mykhailo Babaryka (University of New South Wales, Sydney)

12.00 - 12.20 La ri-semantizzazione molteplice dello screenshot: un’analisi di #nyc di Jeff Mermelstein Roberto Laghi (Avignon Université / Università degli Studi di Parma)

12.20 - 12.40 Materialità ibrida. La narrazione di Danielewski tra sinergie visuali econtaminazioni multimediali Maddalena Carfora (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale")

OLTRE LO SCHERMO: DIDATTICA E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Sessione VI: Didattica e nuovi media

Chair: Federica Ambroso, Michele Morselli, Andrea Suverato

14.20 - 14.40 Emojis partagés, cultures illustrées: retoursur un échange interculturel multimodal Arabie-Italie en didactique du FLE Claudia Farini (Université de Lorraine) , Eric Navé (Université de Lorraine / Université de la Sorbonne Nouvelle)

14.40 - 15.00 Dante_social: unesperimento di didattica dantesca attraverso Instagram Margherita Martinengo (Università degli Studi di Torino)

15.00 - 15.20 Pedagogical Stylistics in Italian Upper Secondary School. Connecting Dickens and Instapoetry: Linguistic Strategies to Catch the Readers’ Attention. A Case Study Isabella Marinaro (Università degli Studi di Roma "Sapienza")

Sessione VII: Superare i limiti: trasformare e condividere

Chair: Mattia Arioli, Susanna Scavello, Luca Marzolla