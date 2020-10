Raconter le travail (in)visible

L'épidémie de Covid-19 a rendu évident le processus d’invisibilisation de certains métiers qui, bien que fondamentaux pour la vie de la communauté, sont considérés comme moins importants ou prestigieux parce qu’ils ne demanderaient pas – selon l’image qu’on en a donné – de compétences particulières. Ce processus concerne les femmes en premier lieu, mais aussi tous ceux qui travaillent dans la logistique ou dans la distribution, tous ceux et toutes celles qui travaillent sans contrat ou avec des contrats précaires et sans garanties.

Il nous semble donc utile de travailler sur le concept de « travail invisible » qui n’est pas nouveau, bien au contraire, et ses représentations esthétiques. Le séminaire a donc pour objectif d’étudier les caractéristiques de ces représentations et narrations de l’(in)visibilité, se concentrant sur trois nations (France, Italie, Espagne) en interrogeant les artistes et les chercheur.euse.s.

Toutes les conférences se dérouleront en ligne : https://meet.jit.si/SeminarioOBERTLavoroinvisibile

Le mois d'octobre est dédié à l'Italie (novembre Espagne; décembre France) avec les conférences suivantes :

8 octobre 17h00 : LAURA MANCINI dialogue avec UGO FRACASSA

: LAURA MANCINI dialogue avec UGO FRACASSA 15 octobre 17h00 : BEATRICE MAZZI (COLUMBIA UNIVERSITY), VOIX INVISIBLES. LITTÉRATURE, TÉMOIGNAGES ET TRAVAIL DE SOINS

: BEATRICE MAZZI (COLUMBIA UNIVERSITY), VOIX INVISIBLES. LITTÉRATURE, TÉMOIGNAGES ET TRAVAIL DE SOINS 21 octobre 17h00 : GIULIA FAZZI et STEFANO VALENTI dialoguent avec CARLO BAGHETTI et MANUELA SPINELLI

Organisation scientifique :

Carlo Baghetti (Casa de Velázquez)

David Becerra Mayor (Universidad Autonoma de Madrid)

Manuela Spinelli (Université Rennes 2)