Séminaire Que signifie être philosophe au XVIIIe siècle ?

coorganisé par Colas Duflo (CSLF/Litt&Phi) et Anne Lise Rey (Ireph) pour l'année 2020-2021.

Parce que nous sommes des optimistes forcenés, nous prévoyons pour l'instant les séances en présentiel (avec passage en distanciel si nécessaire).

Chacun.e y est le.a bienvenu.e., en réel, en virtuel, en co-modal, et sous tous les autres attributs de la substance qui vous sembleront appropriées.

Lundi 14 décembre 2020 (9h30-12h30) : être philosophe selon Diderot ? (UPN, bât. Ricoeur (L), salle des conseils)

Guilhem Armand (U. de La Réunion) : « ‘Moi’, le Philosophe »

(U. de La Réunion) : « ‘Moi’, le Philosophe » Charles Vincent (U. de Valenciennes) : « Diderot face à Séneque : herméneutique et collectif »

Lundi 18 janvier 2021 (9h30-12h30) : être philosophe au théâtre ? (UPN, bât. Ricoeur (L), salle des conseils)

Magali Fourgnaud (U. Bordeaux-Montaigne) : « la figure du philosophe dans les comédies italiennes: Arlequin apprenti philosophe, Démocrite prétendu fou, Le Philosophe dupe par l'amour.»

(U. Bordeaux-Montaigne) : « la figure du philosophe dans les comédies italiennes: Arlequin apprenti philosophe, Démocrite prétendu fou, Le Philosophe dupe par l'amour.» François Thomas (U. de Paris Nanterre) : « Diderot, le philosophe, le traducteur, le comédien : penser dans les mots d'autrui »

Lundi 8 février 2021 (9h30-12h30) : être philosophe en politique ? (UPN, bât. Ricoeur (L), salle des conseils)

Pierre-François Moreau (ENS-LSH) : « " Ô vous qui avez la faux à la main". Politique et philosophie chez Sade »

(ENS-LSH) : « " Ô vous qui avez la faux à la main". Politique et philosophie chez Sade » Ariane Revel (U. de Créteil) : « À quoi servent les philosophes ? Quelques figures du philosophe en politique ».

Lundi 15 Mars 2021 (9h30-12h30) : être philosophe clandestin ? (UPN, bât. Ricoeur (L), salle des conseils)

Alain Sandrier (U. de Caen) : « Peut-on identifier un philosophe clandestin ? »

(U. de Caen) : « Peut-on identifier un philosophe clandestin ? » Antony McKenna (U. de Saint-Etienne) : « L'énigme des Réflexions morales et métaphysiques»

Lundi 29 mars 2020 (9h30-12h30) : être une philosophe ? (UPN, bât. Ricoeur (L), salle des conseils)

Marie-Frédérique Pellegrin (U. de Lyon 3) : « Mondanités et politique chez la Marquise de la Ferté-Imbault. Les voies féminines de la philosophie au XVIII e siècle »

(U. de Lyon 3) : « Mondanités et politique chez la Marquise de la Ferté-Imbault. Les voies féminines de la philosophie au XVIII siècle » Lisa Shapiro (Simon Fraser University, Canada) : « La représentation des femmes philosophes : le cas de quelques philosophes anglaises au XVIIIe»

Lundi 31 mai 2021 (9h30-12h30) : être philosophe après la Révolution ? (UPN, bât. Ricoeur (L), salle des conseils)

Stéphanie Genand (U. de Bourgogne) : « Peut-on être philosophe et douter des Lumières ? »

(U. de Bourgogne) : « Peut-on être philosophe et douter des Lumières ? » Mario Cosenza (U. de Naples) : « Naigeon, de la Révolution à l’Institut »

Renseignements et contacts : colas.duflo@parisnanterre.fr

*

Présentation du séminaire :

Que signifie être philosophe au XVIIIe siècle ?

coorganisé par Colas Duflo (CSLF/Litt&Phi) et Anne Lise Rey (Ireph)

Le sens même du mot « philosophe » est au dix-huitième siècle l’enjeu de luttes idéologiques que les catégories institutionnelles que nous prenons aujourd’hui pour des évidences laissent mal percevoir, mais que les livraisons des revues, les libelles clandestins et leurs réfutations ou même les articles des dictionnaires, qui polémiquent par notices interposées, laissent clairement entendre, cependant que s’invente, sur la scène du théâtre et dans les pages des romans, aussi bien qu’à l’Académie ou dans les salons, le personnage du philosophe. S’inscrivant dans la suite des travaux proposés sur ce thème, notamment par Pierre Hartmann et Florence Lotterie, et poursuivant les activités engagées dans les précédentes années par l’équipe Litt&Phi, le séminaire se propose d’interroger les figures du philosophe ainsi mises en scène, et la manière dont elles tentent de délimiter chacune à leur façon, un territoire de la philosophie – avec ce que toute production d’une définition légitime comporte d’exclusion, ce que toute affirmation d’une identité philosophique implique comme négation, ce que la naissance des disciplines emporte de disciplinaire.

La femme, le poète, l’artiste, le scientifique, l’architecte, le romancier, l’athée, le chrétien… sont-ils vraiment « philosophes » ? et si oui comment ? à quel titre ? et par opposition à quoi ou à qui ?

L'enjeu de ce séminaire est d'enquêter dans les textes les plus divers et sans exclusion sur ce qu'est le territoire philosophique au XVIIIesiècle, en confrontant les représentations du philosophe et les pratiques philosophiques. Il s'agira de mettre en évidence la construction puis la confrontation de normativités qui ont cherché à imposer les critères du philosophique.