Paris 1

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

UMR 8103 ISJPS

PhiCo-EXeCO

IRP CRNR

IUF

18 - 19 NOVEMBRE 2021

COLLOQUE INTERNATIONAL

organisé par Jocelyn Benoist

(Paris 1, ISJPS, PhiCo-EXeCO, IUF)

Qu'est-ce qu'une fiction ?

Dans les dernières décennies, les recherches sur la fiction ont connu un véritable renouveau chez les théoriciens de la littérature, que cela soit en Allemagne, aux Etats-Unis ou en France. Plus récemment, la question de la solidité du partage entre ce qui est fictionnel et ce qui ne l'est pas et du sens et de la nature des discours caractérisés comme fictionnels est également revenue au centre des préoccupations des philosophes. En témoigne notamment l'œuvre récente de Markus Gabriel Fiktionen (Suhrkamp, 2020).

Ce colloque voudrait ouvrir un espace de discussion entre ces interrogations sur la fiction relevant respectivement de la théorie littéraire et de la philosophie : qu'est-ce qu'une fiction ? quel(s) rapport(s) y a-t-il entre fictions et discours fictionnels ? et à quoi servent les fictions ?



Jeudi 18 novembre 2021

10h Jens Rometsch (Université de Bonn)

« Poésie et vérité » : le nouveau réalisme entre récit fictionnel et récit factuel

11h André Charrak (Paris 1, ISJPS) :

Le format des fictions (philosophiques)



14h Pauline Nadrigny (Paris 1, ISJPS) :

Des faits comme fiction : le cas Werner Herzog

15h : Ronan de Calan (Paris 1, ISJPS) :

Autofiction, exo-fiction, semi-fiction, non-fiction... Peut-on circonscrire les limites du fictionnel en littérature?

16h Jean-Marie Schaeffer (EHESS, CRAL) :

La fiction entre sémantique et pragmatique

Vendredi 19 novembre 2021

9h Sophie Galabru (Paris) :

L'autofiction : une identité fantasmée?

10h David Zapero (Université de Bonn) :

L’irréel, l’imaginaire et les mondes dits possibles

11h Anne Duprat (Université de Picardie Jules Verne) :

Théories littéraires de la fiction et mondes possibles — 20 ans après ?



14h David Lapoujade (Paris 1, HiPhiMo) :

Existences fictives, existences virtuelles chez Etienne Souriau

15h Alexandre Gefen (CNRS-Paris 3) :

Une vie est-elle une fiction ?

16h Markus Gabriel (Université de Bonn) :

Sur l'essence et l'existence des objets dits 'fictionnels'-

Le lieu sera précisé ultérieurement.