Paris et Illiers-Combray

PROGRAMME DU COLLOQUE « PROUST ET L’ENFANCE »

Sous la responsabilité de Mireille NATUREL (Université de la Sorbonne nouvelle-Paris3)

et de Thanh-Van TON THAT (Université de Paris-Est-Créteil)

7-8 juillet 2021 à Paris, 9 juillet 2021 à Illiers-Combray, Eure-et-Loir

Avec le soutien de l’université de la Sorbonne nouvelle :

Commission de la Recherche

Centre de Recherches Proustiennes, CRP 19

Direction des Affaires internationales

de la Mairie du 16e arrondissement de Paris

et de la Mairie d’Illiers-Combray

inscription obligatoire : mireille.naturel@sorbonne-nouvelle.fr

Résumé

« - Alors, tu vas vraiment faire ça ? "Évoquer tes souvenirs d’enfance"… » C’est par ces mots que s’ouvre Enfance de Nathalie Sarraute. Proust évoque-t-il lui aussi ses souvenirs d’enfance dans son œuvre ? La représentation de l’enfance est une entreprise de reconstruction, effectuée notamment par le biais de l’imagination, qui prend différents contours, des Plaisirs et les Jours à la Recherche du temps perdu en passant par Jean Santeuil et les Soixante-quinze feuillets récemment retrouvés. Sa frontière poreuse avec l’adolescence, son lien consubstantiel avec la cruauté, son expression à travers des discours spécifiques, inspirent, dans ce programme, différentes analyses linguistiques et lectures freudiennes. L’enfant de « Combray » est un enfant-lecteur : que lit-il et que lisait Proust ? Outre Pierre Loti et son emblématique Roman d’un enfant, John Ruskin et Anna de Noailles figurent parmi les modèles, antérieurs et contemporains qui ont pu influencer ou inspirer l’auteur de la Recherche. Une certaine représentation de l’enfance se profile dans les moments-clés de « Combray », que ce soit l’épisode des aubépines ou celui des clochers de Martinville, car l’enfance participe de la fondamentale interrogation sur la vocation d’écrivain, déjà formulée dans Jean Santeuil et qui irrigue l’œuvre entière. Ce sont autant de questions que nous nous poserons et d’aspects que nous envisagerons lors de ce colloque qui vise à célébrer les cent cinquante ans de la naissance de Marcel Proust.

Mercredi 7 juillet, 14h15 : Ouverture par le Président de l’université, M. Jamil, Jean-Marc Dakhlia

Maison de la Recherche de la Sorbonne nouvelle, 4, rue des Irlandais, 75 005 PARIS, salle Claude Simon

Mercredi 7 juillet, après-midi : L’âge de l’enfance

Présidence : Michel ERMAN

14h30-15h15, Luc FRAISSE, Université de Strasbourg, « L'enfance du héros proustien : un âge dogmatique ? »

15h15-16h00, Jean-Marc QUARANTA, Université d’Aix-Marseille, « "L'Enfance retrouvée à volonté", figures de l'enfant et de l'adulte dans la venue de Proust à l'écriture »

16h00-16h45, Julie BEYNEL, Université de Lyon, « Érotique et poétique de l’adolescence dans l’espace arcadien des Jeunes filles en fleurs : vivre à contretemps de l’enfance »

16h45-17h00 : discussion

18h00 : 96, rue La Fontaine 75016 PARIS

19h00 : Mairie du 16e arrondissement, réception par le Maire, M. Francis SZPINER

19h00-19h45, Thanh-Van TON THAT, Université de Paris-Est-Créteil, « La figure de la grand-mère des Soixante-quinze feuillets ou la préhistoire de la Recherche »

Cocktail

Jeudi 8 juillet, matin : Lectures freudiennes

Présidence : Marianne BAUDIN

9h00-9h45, Eugène NICOLE, Université de New-York, « Le serment aux aubépines »

9h45-10H30, Fabio LIBASCI, Université de Modène et Bologne « L’enfance cruelle du Narrateur : mémoire, souvenirs-écrans et réalité »

10H30-11h15, Mouad ADHAM, Université Cadi Ayyad de Marrakech, « Les repères de l’enfance proustienne et la (re)constitution d’un imaginaire collectif »

11h15-11h30, discussion et pause

11h30-12h15, Ludovico MONACI, Université de Padoue, « Les luttes si cruelles et si fécondes » : l’enfance violente de Jean Santeuil à l’ombre de la Recherche ».

Déjeuner

Jeudi 8 juillet, après-midi : Discursif et poétique

Présidence : Geneviève HENROT

14h00-14H45, Bérengère MORICHEAU-AIRAUD, Université de Pau et des pays de l’Adour, « La représentation des discours d’enfants dans la Recherche

14H45-15h30, Béatrice ATHIAS, Université Paris-Diderot, « Enfances et babillages »

15h30-16H15, Emmanuelle KAES, Université de Tours, « L’école et le "devenir écrivain" dans Jean Santeuil »

16h15-16h45 : discussion

Train Gare Montparnasse : 18h24 ; arrivée Illiers-Combray : 20h19

Dîner

Vendredi 9 juillet, matin (Illiers-Combray, salle Jules Amiot) : Proust et les autres

Présidence : Thanh-Van TON-THAT

9h00-9h45, Dagmar WIESER, Université de Zurich, « L’enfance d’avant l’enfance : Proust, Freud et le problème du roman »

9h45-10H30, Mireille NATUREL, Université de la Sorbonne nouvelle, « Lectures d’enfance »

10h30-10h45, discussion et pause

10h45-11h30, Kirsten VON HAGEN, Justus-Liebig-Universität, Gießen, « Les souvenirs d’une enfance perdue chez Proust et Anna de Noailles »

11h30-12h15, Cyntha GAMBLE, Université d'Exeter, « Les Deux Enfances : Marcel et John »

12h15-12h30 : conclusion

13h00 : Réception par le Maire d’Illiers-Combray, M. Bernard PUYENCHET, dans les jardins de la Villa de la Citadelle.

Déjeuner

Visite du village et de la Maison de tante Léonie, en collaboration avec l’Office du tourisme d’Illiers-Combray.

***

Comité scientifique : Mireille Naturel (université de la Sorbonne nouvelle), Thanh-Van Ton-That (université de Paris-Est-Créteil), Michel Erman (université de Bourgogne), Marianne Baudin (université de Paris-Nord), Geneviève Henrot (université de Padoue).

Comité d’organisation : doctorants Sorbonne nouvelle, Isabelle Dumas, Sophie Zhang, Georgi Galabov, Jamila Hamidi ; Paris-Est-Créteil, Emilio Campagnoli.