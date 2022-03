Proust, du côté juif par Antoine Compagnon (Séminaire Ecrivains et artistes juifs)

Antoine Compagnon présentera son livre Proust du côté juif, qui vient de paraître chez Gallimard.

Afin de comprendre ce qui s’est passé pour Proust « du côté juif », Antoine Compagnon s’est livré à une double enquête. D’un côté, dans la presse consistoriale et auprès des jeunes sionistes, il analyse la réception de la Recherche du temps perdu par les milieux juifs des années 1920 et 1930. De l’autre, il retrace les destinées de la famille maternelle de l’auteur, les Weil.



Spécialiste de Montaigne, de Proust, de Colette, historien de la littérature française, Antoine Compagnon est professeur émérite au collège de France et membre de l’Académie française.

