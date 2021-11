Adresse : Université Paris 8, Batiment B1 / Salle B106 - 2 rue de la Liberté Saint-Denis, France (93).

Projet, projeter, projection

Journée des doctorant.e.s. de l'École Doctorale Pratiques et théories du sens

Université Paris 8





Cette journée d’étude organisée par les doctorant∙e∙s de l’école doctorale Pratiques et théories du sens (Université Paris 8) se propose d’examiner l’idée de projet et le geste qui consiste à (se) projeter. La pandémie et les mesures sanitaires qui organisent désormais nos vies et notre temps provoquent également des interruptions dans les projets que nous pouvions envisager, et modifient le temps tel qu’on l’entendrait dans une approche managériale. Une question se pose alors : comment se projeter dans un temps autre, serait-il possible de se construire une identité dans l’impossibilité de se projeter ?



Programme

09 :30 >> John Sannaee / Université Paris 8 / Transcrit et Mireille Séguy / Directrice adjointe de l’ED 31 - Pratiques et Théories du Sens : Projet, projeter, projection : présentation de la journée

Conférence / Invité

09 :40 >> Adrien Chassain / Université de Namur : Le Projet comme temps espacé : autour de deux prospectus historiographiques du XVIe et du XXIe siècles

10 :40 >> Pause café



Pas de projet / Anti-projet

11 :10 >> Quentin Mur / Université Paris 8 / LLCP / HAR : Une cybernétique de l’attente

11 :30 >> Diane Grober / Université Paris 8 : Entre continuités et ruptures, le projet professionnel infirmier au prisme de lacrise sanitaire

11 :50 >> Anne-Lise Solanilla / Université Paris 8 : La Recherche-création en littérature : un anti-projet ?

12 :30 >> Pause déjeuner



Projeter / Intuition de l’espace et du visible

14 :00 >> Lucie Palombie / Université de Montréal : Énoncer pour projeter : du rôle de l’écriture dans la projection de l’architecte

14 :20 >> Abderhaman Messaoudi / Université Paris 8 / EA 1577 Les mondes allemands :La Notion de projection, sa transformation et ses usages chez Kant

Projection / Une méthode

15 :00 >> Aude Lecimbre / Université de Lille / ALITHILA : Se projeter pour concevoir une nouvelle méthode philosophique, Diderot et « La Promenade Vernet »

15 :20 >> Stéphanie Hubert-Leriche / Université Paris 8 / LEGS : La Projection chez Nina Bouraoui : l’espoir d’un possible projet

15 :40 >> Hyein Lee / Université Paris 8 / EA 7322 Fabrique du littéraire : Chantal Akerman et ses documentaires

16 :20 >> Clôture de la journée