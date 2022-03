Adresse : Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature

Cédric Demangeot

Poète et traducteur de poésie, créateur de la revue Moriturus et des Éditions Fissile, Cédric Demangeot (1974-2021) fixait à la poésie la tâche de « saboter le réel » pour « le rendre au vivant ». Il y consacra sa vie et tous ses livres, mais c’est peut-être dans son théâtre qu’il a réservé pour notre époque ses coups les plus terribles. Avant Salomé, sa première pièce publiée en 2019 aux Éditions du geste, l’écriture de Cédric Demangeot avait déjà pris un tournant dramatique avec Ravachol et Philoctète, adaptés pour la scène en 2009. Sa deuxième pièce, Le dernier séjour de Pouchkine à Boldino, paraîtra cet été aux Éditions du Canoë, et d’autres sont encore inédites.



À l’occasion du Printemps de la poésie, la Fondation Jan Michalski rend hommage au poète Cédric Demangeot avec une représentation inédite de Salomé, avec la comédienne Maroussia Pourpoint dans une mise en espace imaginée par l’écrivain Lancelot Hamelin et le réalisateur Christophe Bisson.

En un monologue brûlant, Salomé s’adresse à la tête de Iaokanaan, Jean le Baptiste, qu’elle vient de faire trancher après avoir charmé le roi Hérode et ses convives par une danse éperdue. Du corps à vif de la princesse en proie à la folie amoureuse et qui reprend sa danse face à la tête coupée du prophète, dans la langue que seul un tel désastre permet, une voix s’élève pour « décréter la nuit du monde », nuit plus vitale que la lumière des hommes.



« Des mots – un poème à faire entendre, des mots, pour constituer dans l’esprit du spectateur les images d’un drame, le drame de Salomé – qui a demandé la tête mais se demande ce qu’elle a demandé lorsque la réponse à sa demande arrive, sur le plateau –, faire entendre, cela, par la voix – mais par l’effacement de la présence du corps… C’est dans ce paradoxe que la comédienne Maroussia Pourpoint va plonger, et entraîner les spectateurs. C’est ce travail d’une comédienne aux prises avec un texte et ses silences, que la vidéo de Christophe Bisson va non-éclairer. Nous allons tenter d’ouvrir en vous les zones qui servent non seulement à écouter, mais à entendre. » Lancelot Hamelin



La représentation sera précédée d’une intervention de Victor Martinez, qui s’attachera aux figures féminines dans l’œuvre du poète : Desdémone, Audreley, Malusine, et bien sûr Salomé.



Enfin, ce sera l’occasion de voir quelques œuvres rares de Cédric Demangeot, issues des collections de la bibliothèque, des livres manuscrits et la série des Poèmes en langue journale.



Programme

18h

Ouverture de l’exposition Siècle à mains, livres manuscrits et collages de Cédric Demangeot

L’exposition sera visible jusqu’au 18 avril.



19h

Intervention de Victor Martinez, Pour qui danse Salomé ?



20h

Représentation de Salomé de Cédric Demangeot

mise en espace par Lancelot Hamelin,

avec la comédienne Maroussia Pourpoint

et la tête de Iaokanaan réalisée par Cynthia Charpentreau

dans un éclairage vidéo de Christophe Bisson

*

CHF 20.- (plein tarif), CHF 15.- (retraités, chômeurs, AI), CHF 10.- (étudiants)

Sur réservation ici : https://my.weezevent.com/la-poesie-en-acte-de-cedric-demangeot