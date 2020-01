54 boulevard Raspail Paris 6e

La Plateforme SIWA

Le CIRRAS (Centre International de réflexion et de Recherche sur les Arts du Spectacle) est heureux de vous inviter le Mardi 4 février de 14h à 17h, à la Maison des Sciences de l’Homme, 54 boulevard Raspail, salle B1-18 à la présentation de La Plateforme SIWA

SIWA Plateforme, créée en 2007, est un laboratoire artistique itinérant des mondes arabes contemporains. Conçue pour susciter des échanges entre des artistes, des intellectuels, des citoyens des mondes arabes et européens, Siwa Plateforme propose des chantiers de réflexion qui se fondent sur l’expérimentation artistique. La plateforme donne à voir en Europe les productions culturelles les plus expérimentales de ces pays. En réciprocité, elle fait connaître en Tunisie et en Irak des expériences artistiques européennes.

Siwa est aussi et surtout un lieu de convivialité où l’on peut exposer et débattre en toute liberté, conduire une recherche sur le long cours, capter les symptômes et les tensions qui travaillent ces mondes. Propice aux ruptures et aux dépassements, Siwa s’ouvre résolument aux expériences de liberté. Cette finalité de pensée critique fait d’elle un lieu du possible dans un univers en crise.

La jeunesse de ces sociétés arabes, cette majorité trop longtemps minorée, montre un très grand désir de savoir et de création. Sa rébellion a d’une certaine façon exaucé cette aspiration. C’est à la confluence de cette curiosité intellectuelle et artistique que Siwa se situe et s’essaye à la politique autrement, à l’encontre des régressions, des tensions et des surenchères idéologiques

Présentation des intervenants :

Yagoutha Belgacem, directrice artistique de la plateforme SIWA, travaille depuis dix ans avec des artistes irakiens. Elle est aussi à l’initiative du projet de l’économat de Redeyef en Tunisie: projet « ligne d’une tentative ».

Jean-Pierre Han, directeur de la publication et rédacteur en chef de la revue Frictions, rédacteur en chef des Lettres Françaises, et critique dramatique. Il est collaborateur artistique de la plateforme SIWA.

Arafat Sadallah, chercheur en philosophie et collaborateur artistique à la plateforme SIWA. Il travaille sur la question de la représentation dans le monde arabe.

