Dans le cadre du cours général du Master de français moderne « Questions de théorie littéraire » de l'Université de Lausanne (resp. : Marc Escola, François Rosset) :

Mercredi 21 oct., 10h15-12h (accès dès 10h)

Jean-Marie Schaeffer présentera son dernier essai, paru en juin 2020 :

Les Troubles du récit. Pour une nouvelle approche des processus narratifs

(Th. Marchaisse éd.).

Lien Zoom : https://unil.zoom.us/j/3068140933

*

D’où vient notre désir d’histoires et cette propension universelle à se représenter soi-même et la réalité comme un récit ? Qu'est-ce qui rend si irremplaçables les processus narratifs et les représentations qu’ils véhiculent?



Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, il faut réorienter notre point de vue. Et nous intéresser non pas aux formes canoniques de l’art de narrer, comme le roman ou la biographie, mais plutôt aux situations où ces formes se « troublent », voire se disloquent : récits ordinaires, marginaux, visuels ou pathologiques.



Un livre fondamental, qui fait entrer la psychologie cognitive et les neurosciences dans le champ des sciences humaines, et complète les approches classiques du récit en nous donnant accès à ses sources.

Découvrir sur Fabula la Préface et la Table des matières…



Lire un extrait…

*

Jean-Marie Schaeffer est philosophe, spécialiste d’esthétique. Directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’EHESS, il est depuis 2016 responsable scientifique de l’Initiative de recherches interdisciplinaires et stratégiques (IRIS) « Création, cognition, société » (Université PSL, Paris).

Il a publié notamment Petite écologie des études littéraires. Pourquoi et comment étudier la littérature (Thierry Marchaisse, 2011), Lettre à Roland Barthes (Thierry Marchaisse 2015) et L’Expérience esthétique (Gallimard, 2015).

*

Lien Zoom : https://unil.zoom.us/j/3068140933