Adresse : Université Saint-Louis Bruxelles

Colloque international organisé par le Centre Prospéro. Langage, image, connaissance (USL-B)

La réflexion de ce colloque prend pour point de départ la fréquence, dans les savoirs situés, du vocabulaire spatial pour penser les rapports du sujet au monde ainsi que leur position dans la sphère publique. À travers la question de la position, nous voudrions interroger les perspectives intersectionnelles qui ont analysé les nouvelles spatialisations du regard et du corps genré dans les arts et la littérature.



L’hypothèse qui sous-tend les communications de ce colloque est la suivante : les œuvres artistiques et littéraires, toujours en prise avec un contexte spécifique, configurent des scénographies singulières et constituent un terrain fécond pour interroger les pensées de la position aujourd’hui.

Programme

Université Saint-Louis – Bruxelles, salle P61



Jeudi 19 mai 2022



9h | Accueil



PANEL I. Présidence : Isabelle Ost (USL-B)



9h30 | Introduction



Manon Delcour, Natacha Pfeiffer et Emilie Ieven (USL-B).



10h00 | Lecture située : spatialisation et mise à l’épreuve de l’expérience littéraire



Marie-Jeanne Zenetti (Université de Lyon 2)



10h45 | Pause



11h00 | Où se positionner ? Spatialité et légitimité des discours à travers le récit contemporain



Emilie Ieven (USL-B)



11h45 | Automédiation et visibilité : discours féministes et intersectionnels en performance ?



Magali Nachtergael (Université Bordeaux-Montaigne)





PANEL 2. Présidence : Natacha Pfeiffer (USL-B)



13h30 | Effets de miroir : narration et espace en réseaux dans Visions d’Anna de Marie-Claire Blais



Charlotte Comtois (Université de Sherbrooke)



14h15 | Le regard comme résistance. La question des points de vue dans Être ici est une splendeur de Marie Darrieussecq



Olivier Hambursin (USL-B)



15h00 | Pause



15h15 | Disjonction du regard et mouvements de caméra circulaires



Raquel Schefer (Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3)



16h00 | Pour une autre temporalité du regard : le cinéma de Kelly Reichardt au-delà du male gaze et du female gaze



Marie Rebecchi (Aix-Marseille Université)







Vendredi 20 mai 2022



PANEL 3. Présidence : Emilie Ieven (USL-B)



9h30 | Positionnement de l’art et redéfinition de l’espace public à travers les performances et installations de Suzanne Lacy



Natacha Pfeiffer (USL-B)



10h15 | Un non-lieu qui devient une place : l’invisibilité des serveuses migrantes mise en question dans l’installation d’art Cosmic Generator (2017) de Mika Rottenberg au Skulptur Projekte à Münster



Suzanne Mersmann (Université de Marburg)



11h | Pause



11h30 | « Notre colère sur vos murs » : étude de collages féministes



Manon Delcour (USL-B)



12h15 | Subjectivité minoritaires : (se) montrer pour (se) construire une voix. L’exemple de Comme nous existons de Kaoutar Harchi



Martina di Stefano (Université de Pavie)





PANEL 4. Présidence : Manon Delcour (USL-B)



14h15 | Petite Maman de Céline Sciamma, une hétérotopie entre féminisme et futurs possibles



Marie Kill (U-Liège)



15h00 | Au-delà de la sororité : la contingence des identités comme position stratégique vers un continuum queer chez V. Despentes et A. Klüssendorf



April Dupont (Université de Lille)



15h45| Pause



16h15 | Conclusions