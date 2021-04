Paris

Soirée parisienne de lancement Entretiens, lectures, musique, projections.

Le Poetik Bazar, 1er Marché de la poésie à Bruxelles, se tiendra les 24, 25 et 26 septembre 2021. Cet événement poétique bilingue accueillera, pour la première fois à Bruxelles, des éditeurs, des éditrices, des revues de poésie, des poètes et des poétesses de langue française-dont certains venus de France- et néerlandophone, en plein cœur de la ville, aux Halles Saint-Géry.

Il invitera à venir découvrir la polyphonie de la poésie contemporaine à travers un salon d’éditeurs et d’éditrices, des lectures, des ateliers, des performances, des débats et des présentations.



Dans le cadre des programmations « In-Situ Echos » du Centre, vous êtes conviés à Paris à un condensé du Poétik Bazar en compagnie de ses protagonistes.



Avec Marie Darah, Mustapha Kör, Gaëlle Loth, Elise Mumber, Carl Norac, Pauline Rivière, l’Atelier du Toner, Cloé du Trèfle, Michaël Vandebril, Laurence Vielle.