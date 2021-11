Adresse : Paris

Journée d'étude organisée par l’ANR Numapresse et l’Université Paris 1

Petits arrangements avec la biographie

13 décembre 2021

Centre Broca (21 rue Broca, 75005 Paris) : salles C002 (le matin) et A701 (l'après-midi)

PROGRAMME

9h15-9h30► Accueil des participants

9h30-9h45► Présentation de la journée par Vincent Lowy

Présidence de la matinée : Marie-Ève Thérenty, professeure à l’Université Montpellier 3, ANR Numapresse

OUTILS DOCUMENTAIRES

9h45-10h15► «Poétiques distantes de la star. Contribution méthodologique à l’étude de l’écriture du vedettariat dans la presse généraliste (1920-1940) »

Pierre-Carl Langlais, chercheur en sciences de l’information et de la communication au CELSA (Paris-Sorbonne).

10h15-10h30► Discussion

LE RÔLE DE LA PRESSE DANS LA VISIBILITÉ DES STARS DU MUET

10h30-11h► «Jeanne de Balzac ou la fabrication d’une star»

Béatrice de Pastre, directrice des collections du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

11h-11h30► «Que reste-t-il de Lise Laurent dans les portraits de Claude Mérelle?»

Anne Bléger, doctorante à l’Université Paris 1, composante Isor du Centre d’histoire du XIXe siècle.

11h30-12h00► «Seulement une vedette de cinéma ? Le statut et l’image d’Ève Francis dans la presse cinématographique française des années 1920-1930 »

Paola Palma, chercheuse associée à l’UMR Thalim et chargée de cours à l’École du Louvre.

12h-12h30► Discussion

12h30-14h► Déjeuner

Présidence de l’après-midi : Julien Schuh, maître de conférences HDR à l’Université Paris Nanterre, CSLF

LA PRESSE FACE AUX STARS ÉTRANGÈRES EN FRANCE ET AUX STARS FRANÇAISES À L’ÉTRANGER



14h-14h30► «Dita Parlo: un moment de transition du muet vers le parlant»

Solène Monnier, doctorante à l’Université Paris 1, composante Isor du Centre d’histoire du XIXe siècle.

14h30-15h► «Ivan Mosjoukine: “Petits arrangements biographiques“ au péril d’une carrière»

Myriam Tsikounas, professeure émérite à l’Université Paris 1, composante Isor du Centre d’histoire du XIXe siècle.

15h-15h30► «Lili Damita, construction d’une vedette française à Hollywood»

Corinne François-Denève, maîtresse de conférences en littératures comparées à l’Université de Dijon.

15h30-16h► Discussion

16h-16h15► Pause



QUAND LA PRESSE JOUE AVEC LES VEDETTES



16h15-16h45► «Joue avec les stars. Connaissance des vedettes et pratique ludique de la cinéphilie dans les années 1920 »

Myriam Juan, historienne, maîtresse de conférences à l’Université de Caen-Normandie et membre du LASLAR.

16h45-17h► Discussion

17h► Conclusion de la journée

Laurent Bihl, maître de conférences en Histoire et communication audiovisuelle, Université Paris 1, composante ISOR du Centre d’histoire du XIXe siècle.

Comité scientifique



Laurent Bihl, maître de conférences en Histoire et communication audiovisuelle, Université Paris 1, composante ISOR du Centre d’histoire du XIXe siècle • Anne Bléger, doctorante à l’Université Paris 1, composante ISOR du Centre d’histoire du XIXe siècle • Sébastien Le Pajolec, maître de conférences en Histoire et communication audiovisuelle, Université Paris 1, composante ISOR du Centre d’histoire du XIXe siècle • Pierre-Carl Langlais, chercheur en sciences de l’information et de la communication au CELSA (Paris-Sorbonne) • Vincent Lowy, professeur en Sciences de l’Information et de la Communication, directeur de l’ENS Louis-Lumière, composante ISOR du Centre d’histoire du XIXe siècle • Béatrice De Pastre, spécialiste du patrimoine cinématographique et photographique, directrice des collections du CNC • Julien Schuh, maître de conférences HDR à l’Université Paris Nanterre, CSLF/ Membre junior IUF à l’Institut Universitaire de France • Myriam Tsikounas, professeure émérite d’Histoire et communication audiovisuelle à l’Université Paris 1, composante ISOR du Centre d’histoire du XIXe siècle • Valérie Vignaux, professeure en études cinématographiques, Normandie Université, UNICAEN, LASLAR.



Comité d’organisation



Anne Bléger, Vincent Lowy, Myriam Tsikounas.