Adresse : Université Paris-Nanterre

Colloque « Penser le Rire - 2 » - Lundi 13 juin 2022



Bâtiment W, salle des Conférences, Université de Paris Nanterre

Colloque organisé par Marie Humeau et Christelle Veillard (Université de Paris Nanterre, THEMAM-IRePh)



Comment parle-t-on du rire, comment le pense-t-on ? Objet philosophique, fonction physiologique, stratagème social ou psychique, carrefour culturel : ce colloque met en regard les différentes perspectives adoptées face au rire, au fil de l’histoire, dans un dialogue entre philosophie et littérature.



Un premier volet s’était tenu les 12 et 13 Mars 2020.

Ce second volet, longtemps reporté pour raisons sanitaires, vient compléter les échanges engagés.

Programme :



- Monique Desjardins (CPGE Lycée Condorcet) : « Le drame satyrique grec, ou le rire de Dionysos »



- André Rehbinder (Université Paris-Nanterre) : "Rire de la mort chez Platon"



- Stéphane Marchand (Université Paris 1) : « Rire et ambiguïté dans le pyrrhonisme de Timon de Phlionte"



- Alain Sandrier (Université de Caen) : « Une de ces choses plus senties que connues : Voltaire et le savoir des Lumières sur le rire. »



- Catherine Schneider (Université de Strasbourg) : « Le bon, la brute et le bouffon. À l'école du rire avec Sénèque le Père »



- Lucas Haensler (Sorbonne-Universités) : "Peut-on apprendre à faire rire ? La théorie rhétorique du rire chez Quintilien"



- Agnès Arbo-Molinier (Université de Strasbourg) : « Le tyran s'amuse. Les rires du prince dans l'Histoire Auguste ».