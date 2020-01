Salon de lecture Kerchache, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, 37 Quai Branly, 75007 Paris

Penser la différence culturelle du colonial au mondial :

table ronde au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac

autour de l'ouvrage collectif

Penser la différence culturelle du colonial au mondial. Une anthologie transculturelle,

codirigé par Silvia Contarini, Claire Joubert et Jean-Marc Moura (Mimésis, 2019)

en présence de l'ensemble de l'équipe éditoriale

Discutants :

Emilienne Baneth-Nouailhetas (Université Rennes 2),

Stéphane Dufoix (Université Paris Nanterre),

Françoise Dufour (La Langagière)

Jeudi 23 janvier 2020, 18h30

Cette anthologie propose une sélection de contributions théoriques majeures à l’histoire déjà longue de la pensée anticoloniale, puis postcoloniale et mondiale.

L’ensemble des traductions met à la disposition du public de langue française un choix de textes importants mais jamais encore rapprochés sous un même regard. Il s’agit d’une restitution originale des idées qui ont été développées, débattues, parfois récusées dans six des langues de la colonisation européenne (allemand, anglais, espagnol, français, italien, portugais). Grâce à 70 textes de penseurs, des plus notoires (Fanon, Gramsci, Ortiz, Spivak) aux moins connus mais non moins importants, cet ouvrage offre un panorama inédit de l’histoire mais aussi de l'actualité de ces débats.