Année 2021-2022, programme du CEIPPREM



Séminaire et Journée d'étude



(Toutes les séances se dérouleront, en « bi-modal », à la Maison de la recherche de la Sorbonne nouvelle, rue des Irlandais, Paris 5e)







Mercredi 6 avril 17h à 19h (salle Mezzanine )



Dinah Ribard : « Écrire Je »





Mercredi 27 avril 17h à 19h (salle Mezzanine)



Eric Méchoulan, « Exemple et exemplarité : "les exemples qu’on prend pour prouver d’autres choses" »





Mercredi 25 mai 17h à 19h (salle Mezzanine)



Alain Cantillon : « Les voyages de Blaise Pascal en Angleterre »







Journée d’études du mercredi 8 juin 2022



(Salle Athéna)



Introduction et présidence : Alain Cantillon (Sorbonne nouvelle)





9 : 30 à 10 : 30 Hirotsugu YAMAJO (université d’Osaka) « La politique et la morale chez Montaigne et chez Pascal »



10 : 30 à 11 : 30 Hirofumi KAWAKAMI (université d’Osaka) « La diversité de la connaissance et l’image optique chez Pascal — dans la Préface sur le traité du vide »



11 : 30 à 12 : 30 Giuseppe VIZZINI (Sorbonne nouvelle) « Pascal, la rencontre »





Présidence : Sophie Houdard (Sorbonne nouvelle)



14 : 00 à 15 : 00 Hélène OSTROWIECKI BAH (Université G. Eiffel) : « La plaie dans l'apologie pascalienne : mettre la pensée en coupe réglée ? »



15 : 00 à 16 : 00 : Hall BJØRNSTAD (Université de l’Indiana) : « La pensée qui échappe, entre plaie et cicatrice »



16 : 00 à 17 : 00 Léo STAMBUL (Université Paul Valéry ; Montpellier III) : « Politique du rire autour de Port-Royal »



(17 : 00 à 18 : 00 discussion générale)