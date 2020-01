UPEM/ Université Gustave Eiffel, auditorium de la bibliothèque Georges Perec, rue des Frères Lumière, 77420 Champs-sur-Marne

« Paroles de villes 1 : approches »

Le programme PARVIS consiste à étudier les représentations de la ville future, pour identifier les facettes des imaginaires futuristes urbains. L’objectif est de clarifier, non seulement l’imaginaire des villes du futur, mais le sentiment futuriste des habitants des villes, afin de mesurer leur liaison ou, au contraire, leur décorrélation.

Nous voulons mener cette confrontation en décloisonnant des types de discours contrastés (science-fiction, littératures générales populaires, cultures médiatiques, discours sociaux) et en créant les conditions d’une recherche-création inédite en France, dans une démarche interdisciplinaire assumée.

Notre première journée d’étude consistera précisément à entendre des spécialistes et des praticiens de disciplines et de cultures différentes, qui travaillent toutes et tous sur la ville d’une manière qui peut intéresser sa représentation, projection, métamorphose ou spéculation futuriste.

Programme

9H30 – 10H Accueil (café, thé)

10H Introduction de la journée d’étude

Session 1 : A l’intersection des discours urbains et écologiques

Lieven Ameel: « Imaginer les villes futures à travers les discours : Affordances de la fiction littéraire, de l’aménagement et de la politique »

Pierre Schoentjes: « Le changement c’est quand ? Littérature et écologie »

11H40 >12H Pause

Session 2 : Bidonvilles en France, récits par l’image

Pascale Joffroy et Jacques Ippoliti, Groupe Parvis “Slumcity”

12H45>14H Déjeuner

Session 3 : Cadrage générique

Nadège Pérelle : « Fictions climatiques : cartographie des genres »

Irène Langlet: « Fictions climatiques, fictions urbaines, science-fiction : tentative de relevé de terrain(s) »

15H20>15H40 Pause

Session 4 : Paroles citoyennes et imaginaires urbains

Un représentant.e du CTC national (Collectif pour une Transition Citoyenne) et un.e représentant.e de l’Institut des Futurs Souhaitables.

16H20>16H30 Pause

Session 5 : Atelier PARVIS – Groupe “Modele”

Catherine Dominguès à propos du corpus soumis au Traitement Automatique des Langues

17H Mot de conclusion