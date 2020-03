Paraître/Apparaître/Disparaître.

Pratiques culturelles de la mise en scène en France au XIXe siècle

Colloque international organisé par la Section d'histoire de l'art,

le Centre des Sciences Historiques de la Culture

et le Centre d'Études Théâtrales de l'Université de Lausanne

Jeudi 26 mars 2020 - 9h15 au Vendredi 27 mars 2020 - 17h00

Université de Lausanne, Unithèque - Salle 511.

Généralement associée à la pratique théâtrale et aux spectacles, la notion de mise en scène joue un rôle central tout au long du XIXe siècle. La période post-révolutionnaire a contribué largement à l’acte d’apparaître, de disparaître ou de paraître, compris comme la possibilité d’être vu et de se rendre visible à l’occasion d’événements socio-culturels et artistiques. Cette capacité de jongler entre la nécessité d’être vu et l’acte de disparaître va se développer progressivement pendant le XIXe siècle, soutenue bien évidemment par la croissance de l’industrie du divertissement, par la diversification du théâtre et des spectacles et par la production de masse dans le domaine de la culture visuelle.

Dans ce contexte, la mise en scène devient un moyen pour un individu ou un groupe d’individus de faire partie d’une communauté. Elle représente aussi un lien entre la compréhension du processus d’apparition et sa matérialisation, entre les espaces artistiques, visuels et littéraires. Ce colloque se propose de discuter les mécanismes et les schémas qui jalonnent ce processus, en se concentrant sur les multiples références qui ont déterminé l’acte de paraître et disparaître.

