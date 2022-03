Adresse : Szeged, Hongrie

Le Département d’études françaises vous invite au colloque international

Paradigmes en littérature – la littérature comme paradigme

Désessentialiser la littérature : apports et enlèvements

qui aura lieu les 11 et 12 mars 2022 dans les locaux du CUF, 2 place Dugonics

Programme

Vendredi 11 mars 2022

9h00 – 9h30 Accueil des participants

9h30 – 9h45 Ouverture du colloque

9h45 -10h30 Conférence plénière

Alexandre GEFEN (CNRS – Université Paris 3-Sorbonne nouvelle – ENS)

La littérature sans majuscule : de la théorie littéraire aux théories du littéraire

10h30-11h00 Discussion

10h50-11h00 Pause-café

Séance 1 (Présidence Alexandru Matei)

11h00-11h20 Levente SELÁF (Université Eötvös Loránd, Budapest)

La poésie engagée contemporaine: choix éthiques et esthétiques

11h20-11h40 Guillaume MÉTAYER (CNRS, Sorbonne Université)

Le jeu du bref et du viral. De nouveaux paradigmes de l’épigramme ?

11h40-12h00 Discussion

12h00-14h00 Pause-déjeuner

Séance 2 (présidence Alexandre Gefen)

14h00-14h20 Maja Zorica VUKUŠIĆ (Université de Zagreb)

Mémoire, blues, enfant, voyage et l’Est ?

14h20-14h40 Anikó ÁDÁM (Université catholique Pázmány Péter)

Le texte de plaisir et le texte de jouissance. La langue entre l’extériorité et l’intime (Rousseau et Chateaubriand)

14h40-15h00 Velimir MLADENOVIĆ (Université de Novi Sad)

Le discours postmoderne de Jean-Michel Devésa et son dernier roman

« Garonne in absentia »

15h00-15h20 Discussion

15h20-15h40 Pause-café

Séance 3 (présidence Maja Zorika Vukušić)

15h40-16h00 Judit KARÁCSONYI (Université de Szeged)

Références cinématographiques dans la littérature contemporaine française : pratiques inventives au service des théories en mal d’inspiration

16h00-16h20 Adrian LĂCĂTUŞ (Université de Basov)

La littérature et les études culturelles

16h20-16h40 Timea GYIMESI (Université de Szeged)

Où en est-on avec le rhizome ?

16h40-17h00 Discussion

Dîner

Samedi 12 mars 2022

Séance 4 (présidence Guillaume Métayer)

9h30-9h50 Alexandru MATEI (Université de Brasov)

Object Oriented Literature et puissances d’agir

9h50-10h10 Géza SZÁSZ (Université de Szeged)

Comment lire le récit de voyage? Réflexions sur la possibilité d’une méthode



10h10-10h25 Discussion

10h25- 10h35 Pause-café

Séance 5 (présidence Géza Szász)

10h35-10h55 Andrei LAZAR (Université de Cluj)

Intermédialité et écriture de soi : quel(s) paradigme(s)?

10h55-11h15 Gyöngyi PÁL (Université MATE – Institut artistique Rippl Rónai)

Le devenir littérature de la photographie

11h15-11h35 Diana MISTREANU (Luxembourg)

Littérature et sciences cognitives : quels enjeux pour les rapports entre œuvre et biographie ?

11h35-12h00 Discussion et clôture du colloque

Déjeuner