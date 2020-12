La littérature bretonne de langue française

Pascal Rannou (dir.)

Yoran Embanner, 2020.

472 pages

22,00 €

ISBN : 978-2-36785-034-4

Oui, il existe une littérature bretonne en français comme il existe une littérature irlandaise en anglais.

Les critères sont :

- Parler de la Bretagne et occasionnellement utiliser des bretonnismes

-Il n'est pas nécessaire d'être d'origine bretonne (ex : Georges Perros ou Julien Gracq). En revanche, on ne trouvera pas dans ce livre Louis Guilloux qui n'a jamais parlé de la Bretagne dans ces écrits.



Auteurs les plus connus :

- François-René de Chateaubriand

- Ernest Renan

- Jules Verne

- Emile Souvestre

- Anatole Le Braz

- René-Guy Cadou

- Alphonse de Chateaubriant

- Xavier Grall

- Jean-Pierre Abraham

- Charles Le Quintrec

- Paol Keineg

-Yvon Le Menn, etc



Ouvrage collectif sous la direction de Pascal Rannou, docteur et agrégé, romancier (Sentinelles de la mémoire, Un Tyran du bocage, Noire, la neige), auteur d’essais sur Guillevic, Corbière, Hélias et de dizaines d’articles sur la littérature bretonne d’expression française, a dirigé ce volume, où ont écrit d’éminents spécialistes des auteurs et courants concernés.