Center for early modern studies, Oxford

Early Modern French Literature Seminar

Convenors

Katherine Ibbett, Nupur Patel, Catriona Seth, Wes Williams

Venue

Maison Française d’Oxford, 2-10 Norham Road

Time

Thursdays, 5.15pm

Frequency

Weeks 1, 3, 5, 7

Week 1 (23 January)

David McCallam (University of Sheffield):

"Figures of Petrification in the Revolution of 1789"

Week 3 (6th February)

Olivier Guerrier (Université Toulouse Jean Jaurès):

« Des espaces autres : figures de la liberté perdue dans quelques textes en prose de la Renaissance »

Week 5 (20th February)

Audrey Borowski (Queen’s, Oxford):

'Gottfried Leibniz, Pierre-Daniel Huet and the République des Lettres’

Week 7 (5th March)

Timothée Léchot (Basel/Neuchâtel):

« Les mots clefs du dix-huitième siècle : pratiques journalistiques de l’énigme en vers »

