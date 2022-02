« On n’y voit rien ! »



L'obscurité dans les arts & la littérature – Volet 1 : "S'exprimer depuis l'ombre"



24 février 2022, Université Rennes 2



Campus Villejean, salle Recherche UFR ALC (rez-de-chaussée du bâtiment B)





Chaque année, l’association Ad Hoc des doctorant·es et jeunes chercheurs et chercheuses du CELLAM organise un séminaire ou une journée d’étude thématique dont les actes sont publiés dans la revue Ad Hoc. Cette année, son format évolue pour prendre la forme d’une double journée d’étude consacrée au thème transartistique, intermédial et transséculaire de l’obscurité dans les arts et la littérature. Elle vise à encourager les échanges fertiles entre de jeunes chercheur·euses de tous horizons dans un cadre ouvert et bienveillant.

La seconde journée d’étude du cycle « On n’y voit rien ! » : l’obscurité dans les arts et la littérature, intitulée « L’œil et l’esprit » sera organisée à l’université Rennes 2 dans le courant de l’automne 2022. Une publication des communications est envisagée.

Programme



9h30 Accueil des intervenant·es et du public



10h Obscurité et expression(s) artistique(s)

Modération : Marius Muller Université Rennes 2



Arthur Houplain

Université Rennes 2, Université de Bâle

« Le Falot » de Gaspard de la Nuit : phénoménologie d’un « kaléidoscope de l’obscurité »



Vincent Leroy – en distanciel

Université de Nantes, Universidad Complutense de Madrid

L’ambivalence de la lumière et de l’obscurité dans le cinéma de Víctor Erice



Déborah Simon

Université Rennes 2

Obscurité solaire et incendiaire, les deux lumières d’une même quête dans le théâtre de Wajdi Mouawad



12h Pause déjeuner





13h30 Obscurité, oppression et contraintes

Modération : Rose Delestre Université de Genève, Université Rennes 2



Lucile Rusu – en distanciel

Université Paris-Est Créteil

Les femmes de l’ombre dans la fiction orientale du XXe siècle



Solenne Guyot

Université de Strasbourg

« Être une femme a été la malédiction de ma vie » : révélations sur le genre dans l’obscurité du salon suédois d’« Ur mörkret » de Victoria Benedictsson



Julien Niepceron – en distanciel

mastérant à l’Université de Tours

Du labeur de la mine à la mélancolie ouvrière dans l'œuvre de Alphonse Bourlard dit Constant Malva (1903-1969)





15h Pause





15h30 Obscurité, occultisme et irrationalité

Modération : Marion Bally Université Rennes 2



Kévin Dugué

Université Rennes 2

Les filles de Nuit au clair de Lune. Séléné et les Moires d’après des sources magiques grecques



Marianne Acqua

Université Paris-Diderot

Jusqu’aux entrailles. L’attrait pour les béances terrestres et organiques dans les récits publiés au tournant des XVIIIe et XIXesiècles.



Marion Ott

Université de Lorraine

Se tenir au bord de l’abîme : Apocalypse et obscurité dans The Famished Road de Ben Okri et Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez de Sony Labou Tansi





17h30 Fin de la journée







La journée est également diffusée en hybride sur Zoom.

Pour obtenir un lien de connexion prière d’envoyer un courriel à asso.adhoc@gmail.com

En raison des contraintes liées au protocole sanitaire en vigueur à l’Université Rennes 2, la participation à la journée est limitée à 50 auditeur·ices



Comité organisateur :

Marion Bally

Federica Buttò

Rose Delestre

Marius Muller

Anna Rolland