Adresse : Université Paris Nanterre

Séminaires de l'Observatoire des Ecritures contemporaines (Paris Nanterre)



Cette année, l’Observatoire organise trois séminaires parallèles, prévus chacun sur 2 années consécutives (2021-2022 et 2022-2023) : séminaire “Michel Houellebecq“, séminaire “La fabrique notionnelle en Littérature contemporaine“, séminaire “Les récits du posthumain“.



Séminaire I : « Michel Houellebecq »

(organisation : Agathe Novak-Lechevalier)





Voici trente ans, en 1991, paraissaient coup sur coup l’essai H.P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vie, le recueil de poésie La Poursuite du bonheur, et un manifeste intitulé Rester vivant. Méthode. Avec ces trois premières œuvres, Michel Houellebecq entrait en littérature ; trente ans plus tard, et après sept romans (bientôt huit), quatre recueils de poèmes et plusieurs séries d’essais, il est devenu l’un des auteurs français contemporains les plus célèbres à l’étranger, et sans doute l’un de ceux qui nous donnent le mieux à penser les apories, les mutations et les crises du monde contemporain – en témoigne entre autres la grande diversité des chercheurs qui s’intéressent aujourd’hui à son œuvre : littéraires, philosophes, historiens, spécialistes en sciences politiques, historiens de l’art, architectes, économistes, juristes, scientifiques...



Le séminaire Houellebecq a pour ambition d’offrir à ces chercheurs, qui travaillent souvent de façon d’autant plus isolée qu’ils viennent de pays différents, un moyen de se rencontrer, discuter et faire connaître leurs réflexions et leurs travaux.



· jeudi 2 décembre 2021, Université de la Sorbonne, Amphithéâtre Richelieu, 19h30



« Le livre ou la vie ». Entretien public avec Michel Houellebecq, organisé en partenariat avec l’université Paris Nanterre et Sorbonne Université. Cet entretien permettra d’interroger l’écrivain à la fois sur son parcours, sur sa conception de la littérature et sur son rapport à l’objet livre.



· jeudi 7 avril, Université Paris Nanterre bâtiment Paul Ricœur, 4e étage, salle des conseils, 16h30-19h30



« Réagir : discussions autour du nouveau roman de Michel Houellebecq ». Le huitième roman de Michel Houellebecq paraissant en janvier, la seconde séance engagera la discussion sur l’écriture romanesque et sur ce nouveau roman avec Ruth Amar, Pierre Jourde, Caroline Julliot, Dominique Viart, Russell Williams et Agathe Novak-Lechevalier.



· jeudi 19 mai, Université Paris Nanterre, bâtiment Paul Ricœur, 4e étage, salle des conseils, 16h30-19h30



« L’écriture romanesque de Michel Houellebecq ». Éric Bordas et Vincent Jouve interviendront, le premier pour travailler la question de la langue houellebecquienne ; le second pour évoquer les problèmes de l’identification dans les romans de Michel Houellebecq.



Si vous êtes intéressé(e) par ce séminaire, merci de le faire savoir à l'adresse mentionnée ci-dessous comme contact de manière à pouvoir être inscrit(e) dans la liste de diffusion.



Contact : Agathe Novak-Lechevalier (agathe.novak-lechevalier@parisnanterre.fr)





* * *





Séminaire II : « La fabrique notionnelle en littérature contemporaine »

(Organisation : Jean-Marc Moura et Dominique Viart

avec la collaboration d’Agathe Novak-Lechevalier et Dominique Rabaté)





Depuis les années 90 la littérature contemporaine française et francophone est devenue un objet d’études et de travaux universitaires. L’ouverture de ce nouveau champ de recherche a favorisé la reconsidération de notions théoriques majeures (le récit, la voix narrative, le postcolonialisme, l’orientalisme, le récit viatique, les échanges culturels, l’enquête, le roman encyclopédique…) et l’apparition de formes nouvelles (l’autofiction, le récit de filiation, la biofiction, la non-fiction, l’écopoétique, la littérature documentaire, les littératures de terrain, les fictions posthumanistes…). Le séminaire se propose de faire le point sur ces formes et notions en réunissant les chercheurs qui les ont définies, de façon parfois contradictoire, et des écrivains qui les mettent en œuvres. Il se propose ainsi de constituer, sur deux ans (et peut-être plus), une sorte de « bilan » des recherches en littérature contemporaine.





· lundi 24 janvier, Université Paris Nanterre, Bibliothèque Universitaire (salle de formation du Pixel), 15h-18h



« La littérature contemporaine ». Peut-on considérer qu’une esthétique nouvelle s’est affirmée au tournant des années 70- 80, en rupture avec les avant-gardes formalistes qui dominaient alors la scène littéraire ? Ou bien les œuvres qui paraissent depuis ces années ne sont-elles qu’un nouvel avatar d’une Modernité continuée ? Pour en débattre la 1ère séance réunit les chercheurs qui ont tenté de décrire cette production littéraire contemporaine : Pascal Mougin (Université de la Sorbonne nouvelle), Nathalie Piégay (Université de Genève), Dominique Rabaté (Université Paris Diderot), Lionel Ruffel (Université Paris 8), Dominique Viart (Université Paris Nanterre).



· Lundi 7 ou 14 mars (date à confirmer), Université Paris Nanterre, Bibliothèque Universitaire (salle de formation du Pixel), 15h-18h



« Echanges culturels » : En cette période de mondialisation, lorsque la plupart des écrivains voyagent, que certains choisissent de vivre dans un autre pays, il est rare qu’une œuvre littéraire un peu ambitieuse ne se confronte à la question de la rencontre des autres cultures. Quels sont les effets de ces échanges culturels incessants sur nos conceptions de la littérature nationale, de la circulation des livres, de la création, de la traduction et de la réception des œuvres ? Avec Christian Garcin (écrivain), Martina Kopf (Université Johannes Gutenberg, Mayence), Jean-Marc Moura (Université Paris Nanterre) et des chercheurs spécialistes des relations interculturelles.



· Lundi 23 mai, Université Paris Nanterre, Bibliothèque Universitaire (salle de formation du Pixel), 15h-18h



« Ecopoétique et ruralités littéraires ». A la faveur de la prise de conscience des désordres climatiques, de nombreux écrivains ont entrepris de représenter les dangers qui menacent notre planète. Parallèlement de nombreux ouvrages se sont consacrés à l’univers rural disparu pendant quelques décennies de la scène littéraire. Cette séance se propose de faire le point sur l’écopoétique et sur ces nouvelles écritures de la nature, affranchies des réserves « provincialistes » qui pesaient sur elles. Avec Sylviane Coyault (Université Clermont Auvergne), Marie-Hélène Lafon (Ecrivaine), Jean-Yves Laurichesse (Université Toulouse le Mirail), Pierre Schoentjes (Université de Gand).



Contact : Dominique Viart (dominique.viart@parisnanterre.fr)



*



Séminaire III : « Les récits du posthumain »

(Organisation : Mara Magda Maftei)



Séminaire en ligne organisé en partenariat avec les Universités Paris Nanterre, Paris 8, Panthéon Sorbonne et Bordeaux-Montaigne.



Et si l’homme du futur était déjà parmi nous ? L’identité numérique et les biotechnologies déjà à l’œuvre produisent un changement des pratiques culturelles et des formes d’organisation socio-économiques, fondées principalement sur le moi numérique, ou sur des algorithmes, au détriment de la personnalité effective de chacun. Quelle valeur accorder à cette nouvelle biopolitique de l’Homme modifié, autonome (Nick Bostrom), qui semble capable de prendre son destin en main, de remodeler son corps afin de le convertir en un outil de « production biopolitique » selon l’expression de Michel Hardt et d’Antonio Negri ?



Dans la continuité du séminaire tenu l’année passée et du colloque qui l’a suivi en juin 2021 (Actes à paraître aux Presses universitaires du Septentrion), le séminaire de cette année se propose d’étudier les perturbations induites dans la manière de percevoir le corps social et les mutations liées à la technoscience, lesquelles constituent peut-être une nouvelle téléologie après l’effondrement des « métarécits de légitimation » (Jean-François Lyotard). Le posthumain est le nom donné à cette nouvelle manière d’envisager l’être humain et ses récits. Un nombre de plus en plus important d’ouvrages de fiction s’inspirent de cette potentielle modélisation de l’être humain. Assignables au « posthumanisme philosophique et culturel » (Hava Tirosh-Samuelson), elles interrogent ce transfert d’une ontologie de l’humain vers l’ontologie d’un humain transformé. Entre dystopie et science-fiction, quelles alertes et quelles questions adressent-elles à leurs lecteurs ?



Toutes les séances se déroulent en ligne, de 14h à 17h. Les liens (avec salle d’attente) seront communiqués à toute personne qui en fera la demande :



Contact : Mara Magda Maftei (mmmaftei@parisnanterre.fr; magda.maftei@rei.ase.ro).





· jeudi 16 Décembre 2021, en ligne



« L'identité, l'intime et le sexe dans la fiction posthumaniste ». Avec Marika Moisseeff (Directrice de recherche CNRS), Une lecture anthropologique de quelques récits sur le posthumain et Camille Espedite, écrivain, auteur de Cosmétique du chaos, Éditions Actes Sud, Paris, 2020.

Séance animée par Mara Magda Maftei (Université de Bucarest, FMSH, Observatoire des écriture contemporaines) et Emmanuel Picavet (Université Panthéon Sorbonne)



· vendredi 21 Janvier 2022, en ligne



« Autour du « corps » posthumain » Avec Jean-Michel Besnier (Université Paris-Sorbonne), Virginie Tournay, (Directrice de recherche CNRS), autrice du roman Civilisation 0.0, Éditions Glyphe, Paris, 2019 et Gaëlle Obiégly, autrice de Une chose sérieuse, Éditions Verticales, Paris, 2019

Séance animée par Mara Magda Maftei et Emmanuel Picavet



· vendredi 25 Mars 2022, en ligne



« Fractures sociales, fractures de l'humain » Avec Dominique Kunz-Westerhoff, (Université de Lausanne), Posthumaine: l’affranchissement par l’hybridation? et Marie Darrieussecq, écrivaine, autrice de Notre vie dans les forêts, Éditions P.O.L, Paris, 2017 ; Pas dormir, Éditions P.O.L., Paris, 2021

Séance animée par Mara Magda Maftei et Jean-Paul Engelibert (Université Bordeaux-Montaigne)



· vendredi 12 Mai 2022, en ligne



« Un nouveau grand-récit : la modélisation de l'être humain » Avec Hélène Machinal, (Université de Bretagne Occidentale), Le posthumain : émergence d'un paradigme, et Anne F. Garréta (Research Professor – Duke University), autrice du roman Sphinx, Grasset, Paris, 1986 ; Pour en finir avec le genre humain, Éditions François Bourin, Paris, 1987

Séance animée par Mara Magda Maftei et Pierre Cassou-Noguès (Université Paris 8) -



· vendredi 20 mai 2022, en ligne, exceptionnellement de 14h à 16h



Dialogue avec Alice Zeniter, autrice de Comme un empire dans un empire, Éditions Flammarion, Paris, 2020.

Séance animée par Mara Magda Maftei et Dominique Viart