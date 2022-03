Université Sorbonne Paris Nord, Laboratoire Pléiade et Université Toulouse Jean-Jaurès, Laboratoire LLA-CREATIS (EA4152)

Nature et paysages dans la bande dessinée polar

Journée d’études en distanciel



Cette journée d’études se rattache à l’axe, Images, Espace et Temps du laboratoire LLA-CREATIS

avec la participation de l’université Sorbonne Paris Nord, Laboratoire Pléiade.

Appel à contributions, date limite : 30 avril 2022







On a coutume d’étudier dans le polar – tant dans le film que dans le roman - l’espace urbain, afin d’en souligner ses caractéristiques, qu’il soit adjuvant ou opposant. Le roman noir, lui, accorde une importance considérable à la ville. Selon Chandler, c'est Dashiell Hammett[1] qui a inauguré véritablement le genre quand « il a sorti le crime de son vase vénitien et l'a flanqué dans le ruisseau [2]». La ville devient ainsi un élément essentiel du roman policier où, à l'origine simple cadre de l’histoire, elle occupe une place croissante. Georges Simenon, suivant en cela Honoré de Balzac, fut l’un des premiers à faire de la ville un élément essentiel et même constitutif du roman policier. On comprend dès lors que si les publications portant sur l’espace urbain dans la bande dessinée sont assez disparates, il n’en reste pas moins qu’elles sont assez nombreuses[3]. Effectivement, les nombreuses études sur la dialectique entre bande dessinée et espace interrogent l’espace urbain au sens architectural. Comme l’espace architectural - particulièrement urbain - a déjà fait l’objet d’études chez les bédéistes ainsi que chez les théoriciens, nous souhaitons engager une réflexion nouvelle, sur l’articulation entre la nature - et ses paysages -, et la bande dessinée polar. Cette nécessité s’impose dans la mesure où les études qui se sont intéressées à la nature dans tous états sont peu orientées sur le genre de la bande dessinée polar.



Les axes de réflexion proposés portent sur les questions suivantes. La bande dessinée polar a souvent été fascinée par l’espace urbain mais qu’en est-il de l’espace naturel ou du paysage ? Comment cet espace et ces paysages sont-ils mis en valeur ? Comment interfèrent-t-ils dans le récit graphique polar ? Comment cette double jonction, entre nature et récit graphique polar fonctionne-t-elle ? Quelles sont les fonctions de la nature dans la narration graphique ? Comment fait-elle évoluer la fiction ? Quelle est la place de cet espace dans la narrativisation graphique ? Concret, métaphorisé, fantasmé, l’espace naturel joue son rôle dans le récit fictionnel graphique de genre policier. Au même titre que l'espace urbain qui fait partie du dispositif graphico-narratif, la nature avec paysages constitue un élément essentiel dans l’élaboration de l’intrigue fictionnelle. Ainsi, peut-on se demander comment la nature et ses paysages opèrent dans l’évolution de l’enquête. Enfin du point de vue moins narratif mais plus plastique, comment cet espace naturel est-il dessiné dans la planche ou dans la case ?



Plus largement, si l’espace naturel fait vivre ou rebondir l’enquête, il peut aussi apporter une valeur ajoutée et renouvelée, et en ce sens introduire une part poétique, une dimension qui orienterait la bande dessinée vers le genre éco-thriller graphique qui pourrait être une autre piste d’étude possible.

Nous attendons de cette journée d’études des communications portant sur ces questionnements, en particulier, celles qui relèveraient de la bande dessinée polar ou éco-thriller des XXe et XXIe siècles.



Calendrier

30 Avril 2022 : Date limite d’envoi des propositions de communication

15 Mai l 2022 : Notification d’acceptation

Programme définitif Fin Mai 2022



Conditions de soumission

Résumé de 500 à 1000 mots (avec titre de la communication et axes d’orientation de la réflexion, corpus)

Coordonnées de l’auteur ( Nom, prénom, adresse électronique, statut, institution de rattachement du communicant /des communicants) à envoyer conjointement à :

mireille.raynal-zougari@univ-tlse2.fr



pascale.hellegouarch@gmail.com



seddaouifatima@yahoo.fr



Durée d’intervention 30 à 35 minutes

La journée d’études se tiendra en distanciel.

Une possibilité de publication des actes de la journée d’études pourra être envisagée.



Bibliographie non exhaustive

[1] De son vrai nom Samuel Dashiell Hammet, fondateur du roman noir américain dans les années 1960.

[2]Polar ville, image de la ville dans le roman policier, Jean-Noël Blanc, Presses Universitaires de Lyon, 1991, p.10.

[3]Se référer aux manifestations qui ont eu lieu à Pau dans le cadre d’un colloque, « Le polar dans la cité » les 02 et 04 Octobre 2020 ou encore à Toulouse de manière régulière, le festival « Toulouse Polar du Sud » organisé par la ville de Toulouse en Octobre 2021.