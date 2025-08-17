Résidence artistique, de recherche, de création et d'expérimentation Marthe-Rose dite Toto (Basse-Terre)

Résidences Marthe-Rose Toto

Résidences de Recherche, de Création et d’Expérimentation

Le Label Ville d’Art et d’Histoire de Basse-Terre a le plaisir d’annoncer son programme de résidence.

Marthe-Rose (dit) Toto, souvent confondue avec la Mûlatresse Solitude, est une combattante qui s’est illustrée lors de l’Épopée Delgrès en 1802. Marthe-Rose serait née à la Soufrière à Sainte-Lucie alors colonie française sous occupation britannique. Elle était identifiée comme libre de couleur alors que la Révolution aboutit à la 1ère abolition de l’esclavage le 2 juin 1794. Elle aurait été la compagne du militaire Martiniquais Louis Delgrès, également libre de couleur et officier dans les armées de la Révolution. C’est lors du ralliement de ce dernier aux forces rebelles insurgées contre l’autoritarisme et le rétablissement de l’esclavage, qu’elle s’illustrerait à ses côtés. Face à la supériorité numérique des soldats du général Richepance, Delgrès et ses soldats quittent le Fort Saint-Charles (aujourd’hui Fort Delgrès) et se replie à Matouba, où il se fait exploser avec ses hommes. Ce serait lors de ces événements tragiques que Marthe-Rose dit Toto se retrouva mutilée. La jambe cassée, sur une civière, elle sera jugée par le tribunal colonial et menée à la potence, le 2 octobre 1802.

Le programme de résidences Marthe-Rose dite Toto vise à valoriser nos pa/matrimoines, nos mémoires et nos héritages, à travers le regard des artistes du territoire, de la région Caraïbe-Amériques et du monde. Le CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) de notre Label Ville d’Art et d’Histoire adresse désormais une invitation à l’interprétation de ses patrimoines, à travers les lentilles sensibles et créatives des artistes du monde proche et lointain. Dans une rencontre in situ, au cœur des archives vivantes et documentaires (littéraire, iconographique, audiographique, etc.), dans les lieux habités et délaissés, les friches et les édifices patrimoniaux, à la rencontre des familles de leurs communautés et de leurs rituels, les artistes sélectionnés pourraient révéler, sculpter, habiter, activer, déployer, interpréter de moults façons les lieux et les récits qu’ils y trouveront. L’immersion commence dans la ville de Basse-Terre, et peut rhizomer dans ses soubassements, ses mémoires et les territoires qui leur sont limitrophes. Les approches exploratoires acceptées sont pléthoriques pour permettre une exploration, une étude, une mise en relief, en formes, en mots, en présence d’un lieu, d’une pratique, d’un rituel, d’une matière, d’un discours, d’une époque.

Les projets s’inscrivent impérativement dans les cadres des deux dispositifs valorisant deux enjeux majeurs : « patrimoine » et « création ». La recherche et la création sont les démarches primaires et primordiales qui doivent transparaître dans les projets soumis à la candidature. Loin d’effleurer les sujets, ils doivent approfondir, élargir, contourner ou voire détourner.

1. Résidence Marthe Rose dite Toto ‘QU/ART/IERS’.

#Architectures #Matières #Visuels #Expositions #Installations #Littérature

Le programme ‘QU/ART/IERS’ ouvre le champ tridimensionnel des architectures, des lieux de vie, des urbanisations, et des circulations, et la porte quantique des traditions, des mémoires, des modes d’habiter. Diverses pratiques sont convoquées ici et peuvent se faire opératoire selon le projet. Cette résidence est ouverte aux artistes visuel.le.s (photographie, peinture, installations, art contemporain, art déco, etc.), artistes performer, écrivains (poésie, essai, chronique, philosophie…), curateuricess, conservateurices, artisan.e.s, et chercheur.se.s (anthropologie, ethnologie, histoire, sociologie, science politique, etc.)

2. Résidence Marthe Rose dite Toto ‘CARTE BLANCHE’

#Danse #Théâtre #Musique #Littérature #Poésie #Slam

Ce second axe du dispositif dénommé Carte Blanche, peut se dérouler sur un temps plus court. Les modalités en sont donc plus fluctuantes, selon le projet. Il s’adresse aux artistes du spectacle vivant : musique, théâtre, danse, performance, etc. Nous attendons ici un intérêt particulier pour le Patrimoine Culturel Immatériel qu’ils tiennent de rites, rituels, coutumes et traditions, de pratiques artisanales, d’une geste singulière, d’une région, etc. Les possibles sont là encore infinis.

—

Candidatures : avant le 7 septembre 2025

—

Conditions de la résidence

Durée de la résidence : 3 mois

Prochaine période : 25 septembre- 18 décembre 2025

Hébergement : Le ou la résident·e disposera d’un studio de vie et de travail indépendants au sein de la Maison Coquille ou l’Art-Boretum. Les résident·e seront en lien direct avec l’équipe du CIAP / Service Valorisation du Patrimoine afin de consulter les archives, et la documentation, et pourront être mis en lien avec des acteurices du terrtoire.

Conditions financières :

Allocation de vie de 2 000 €/mois (4 000€ au total).

Bourse de production : 3 000€/mois

7 000€ au total

Hébergement : l’Art-boretum (Maison Coquille)

—

Accompagnement proposé par le CIAP/Service Culture et Patrimoine : La Direction et l’équipe du CIAP / service Culture et Patrimoine mettra à disposition son expertise et ses réseaux institutionnels, artistiques et universitaires (musées, galeries, professionnel·le·s, centres de recherche, archives).

Dossier de candidatures

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à l’adresse culture@ville-basseterre.fr avant le 8 août 2025. Le dossier de candidatures doit réunir les éléments suivants :

— Un CV & Portfolio

— Un projet de recherche (10-12 pages)

— Une Note d’intention

Le comité de sélection sera composé de : La Direction de la Culture et du Patrimoine / animatrice du Label VAH, le Comité Scientifique VAH dont ses membres de la DAC (Direction des Affaires Culturelles).