Appel à propositions d'ateliers pour le Colloque 2026 de l'Assocation des professeur·e·s de français des universités et collèges canadiens (APFUCC)
APPEL À PROPOSITIONS D’ATELIERS
COLLOQUE ANNUEL DE L’APFUCC 2026
Du 26 au 29 mai 2026
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Saguenay, Québec, Canada
Mission et objectifs de l’association : L'APFUCC a pour mission de promouvoir la recherche et l'enseignement dans tous les domaines ayant trait à la langue, aux littératures et aux cultures de toute la francophonie. Les objectifs de l’association incluent la mise en réseau des professeur·e·s de français œuvrant dans les universités et les collèges canadiens aux fins de faciliter le transfert d’expertise et de connaissances dans un cadre interdisciplinaire et international. L’APFUCC a à cœur la formation de la relève; elle tient à appuyer le développement professionnel de ses jeunes adhérent·e·s inscrit·e·s aux 2e et 3e cycles.
Fonctionnement général du colloque : Le colloque annuel portera sur divers sujets, regroupés par ateliers thématiques. À ce stade-ci, les membres sont invité·e·s à soumettre des propositions d’ateliers, lesquelles seront évaluées à l’aveugle par le conseil d’administration. Les ateliers retenus constitueront les ateliers thématiques pour lesquels il sera ensuite possible aux membres de proposer des communications. Le calendrier se déroulera comme suit (sujet à changement):
20 septembre 2025 – Date limite propositions d’ateliers
1 octobre 2025 – Annonce des ateliers retenus
15 janvier 2026 – Date limite propositions de communication
31 janvier 2026 – Réponses aux participants et ouverture de l’inscription
10 mars 2026 – Version provisoire du programme disponible
25 avril 2026 – Version finale du programme disponible
26-29 mai 2026 – Colloque
Modalité : Le colloque 2026 se déroulera de façon hybride. La gestion de la modalité se fera au niveau des ateliers, ce qui signifie que les responsables d’atelier devront décider la modalité dans laquelle se déroulera leur atelier (en personne, hybride, en virtuel), et gérer eux·elles-mêmes le déroulement pendant le colloque. Le bureau organisateur offrira le soutien nécessaire au bon déroulement (salles suffisamment équipées, aide technique, etc.) sur demande et en coordination avec les responsables d’atelier. Pour les ateliers en personne ou hybrides, au moins une personne responsable de l’atelier devra être sur place pour voir au bon déroulement.
Consignes d’ordre général :
- La proposition d'atelier doit cadrer avec la mission et les objectifs de l’APFUCC.
- L’atelier peut être proposé par un.e. seul.e chercheur.se ou en collaboration.
- Les doctorant.e.s sont encouragé.e.s à proposer des ateliers.
- La proposition d’atelier sera soutenue par un argumentaire d’environ 500 mots, incluant ou non des axes thématiques, et comportant une bibliographie.
- Nous encourageons chaque année la proposition d’au moins un atelier conjoint avec une autre association membre de la Fédération. L’atelier conjoint devrait avoir deux responsables, l’un.e. membre de l’APFUCC et l’autre membre de l’association conjointe. Il doit être approuvé par les deux associations.
- L’APFUCC encourage de nouvelles formes de contribution au colloque. N’hésitez pas à nous envoyer des propositions de formats ou d’activités novateurs qui nous aideront à nous réinventer, dynamiseront notre colloque annuel et encourageront la participation.
- Lorsque les ateliers retenus seront annoncés, les responsables seront invité.e.s à faire de la publicité pour leur projet.
Conférences plénières :
Dans le cadre de votre atelier, vous pouvez proposer un conférencier ou une conférencière d’honneur qui sera jumelé.e à vos séances. Votre proposition doit contenir :
- une notice biobibliographique de la personne proposée (un paragraphe) ;
- un paragraphe justificatif de votre choix. Veuillez préciser le lien avec l’atelier proposé et la pertinence d’inviter cette personne pour l’ensemble des membres de l’APFUCC ;
- le titre et un résumé d’environ 250 mots de la conférence plénière (si disponible – autrement, indiquer le sujet de façon générale) ;
- un budget estimatif (veuillez inclure le prix du transport [vol, train ou autre], de l’hôtel [quatre nuitées maximum], des repas, etc.).
La demande sera évaluée par le bureau organisateur du colloque.
Pour soumettre une proposition d’atelier
• Soumettez directement votre proposition sur le site Fourwaves, en cliquant sur « soumissions » et en remplissant le formulaire: https://event.fourwaves.com/fr/394d20de-9415-4680-83ee-0f8661c73524/pages