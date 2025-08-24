La Vie Culturelle en 1945-1950 (revue La Vie Culturelle en 19**)

La revue de vulgarisation scientifique en ligne La Vie culturelle en 19** lance un appel à contribution pour son numéro consacré aux années 1945-1950, soit juste après la Libération jusqu'à l'aube des Trente Glorieuses.

Les contributions attendues sont des articles d'environ 2000 mots (entre 12 000 et 15 000 caractères espaces compris), accompagnés éventuellement d'une ou deux illustrations libres de droits.

Les articles doivent parvenir avant le 31 décembre 2025 à :

vieculturelle19@orange.fr

mlilkov@unistra.fr

La parution en ligne est prévue dans le courant du mois de janvier 2026 sur le site https://vieculturelle19.wordpress.com/

—

Comité scientifique :

François Le Guennec (UTLO),

Monika Lilkov (Université de Strasbourg),

Younès Ez-Zouaine (Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fès),

Allahshokr Assadollahi (Université de Tabriz),

Farah Zaiem (Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba),

Samira Etouil (Université Ibn Zohr, Agadir),

Nathalie de Courson (écrivaine),

Pierre Loubier (Université de Poitiers).