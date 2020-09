Valence (Espagne) et en ligne

MUTATION/S

ERASMUS+ Reading in Europe today –Reading and Writing Literary Texts in the Age of Digital Humanities

JOURNÉES D’ÉTUDE INTERNATIONALES / PROGRAMME INTENSIF [IP]

7-13 SEPTEMBRE 2020 — UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

(possibilité de suivre et de participer en ligne, sur inscription)

Faculté de Philologie, Traduction et Communication / « Salón de Grados »

Voir le programme en ligne

Ces Journées d’Étude Internationales (Programme Intensif du Projet ERASMUS+ Reading in Europe today – Reading and Writing Literary Texts in the Age of Digital Humanities) visent à s’interroger sur les mutations du texte et de la lecture à partir des notions transversales d’hybridation, de métissage, voire de marginalité, tant du point de vue de l’objet textuel en soi que du contenu qu’il véhicule.

En effet, les rapides mutations sociales et technologiques du monde actuel, marquées par une succession de crises et de reculs, l’ébranlement de certains principes de nos sociétés occidentales et les phénomènes des migrations et de la mondialisation, liées à toute une révolution scientifique et technique propre de ce que l’on a convenu de nommer la « société de la connaissance » nous invitent à revisiter les objets textuels, leur lecture et leur réception en tant que témoins de ces changements, ces nouveaux rites et pratiques, constitutifs de notre complexe et riche réalité d’aujourd’hui. Les deux questions principales de notre rencontre internationale tourneront donc autour des mutations et/ou des hybridations du texte littéraire tant dans sa forme que dans son contenu (intergénéricité, intermédialité, intertextualité, interculturalité…), à l’époque contemporaine principalement sans exclure, pour autant, une approche historique ou diachronique, voire comparatiste. En effet, si le binôme orthodoxie/hétérodoxie a efficacement servi à cataloguer et à définir des phénomènes littéraires et artistiques (avant-gardes, discours de rupture, discours subalternes…), on peut affirmer, de nos jours, que ce qui relève du « mutant » a réussi à se constituer en un domaine propre où émergent comme signes identitaires des concepts opérationnels associés tels qu’hybridation, métissage et marginalité convergeant dans une constante postmoderne qui consiste à définir et concevoir l’identité comme le fruit d’une superposition de couches ou encore comme une construction malléable, qualité qui peut être transférée au texte lui-même comme expression de cette réalité : corps mutants, identités mutantes, textes mutants. L’IP prendra une forme hybride avec des participations en présentiel et en distanciel. Elles se diviseront en conférences (professeur·e·s) et en communications (jeunes chercheur·e·s). Il y aura également des « Déambulations littéraires » afin de fomenter les lectures plurielles autour de la notion de « mutation » dans un contexte de découverte historique et culturelle.

Directeur / Domingo Pujante González / Université de Valence / Espagne /

Secrétaire / Silvia Hueso Fibla / Université de Valence / Espagne /

Comité Scientifique / Anikó Ádám / Université Catholique Pázmány Péter / Hongrie ; Ana Paula Coutinho / Université de Porto / Portugal ; Catherine Grall / Université de Picardie Jules Verne / France ; Claude Pérez / Aix-Marseille Université / France ; Franc Schuerewegen / Université d’Anvers / Belgique ; Karen Haddad / Université Paris Nanterre / France ; Lola Bermúdez / Université de Cadix / Espagne ; Maria Hermínia Laurel / Université d’Aveiro / Portugal ; Maria de Jesus Cabral / Université de Lisbonne / Portugal ; Nathalie Roelens / Université du Luxembourg / Luxembourg ; Vincent Ferré / Université Paris-Est Créteil / France ; Vincent Jouve / Université de Reims Champagne-Ardenne / France

Information et inscriptions / hybrida@uv.es