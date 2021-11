Adresse : Université de Lausanne

Muriel Pic : "L’infralyrique"

Conférence organisée par la Section de français (Dominique Kunz Westerhoff, Daniel Maggetti, Rudolf Mahrer et Philip Mills), dans le cadre de son Observatoire des littératures contemporaines.

Mercredi 24 novembre 2021 – Université de Lausanne – 17h00 - 19h00 - Bâtiment Anthropole - 2064

Muriel Pic parlera de ce qui fait poème pour elle dans le document et dans le dialogue avec les morts. Professeure de littérature française à l’Université de Berne, elle mène des recherches littéraires, critiques et plastiques, souvent fondées sur des archives.

Son dernier récit, Affranchissements (Seuil, 2020, Prix Wepler-Fondation La Poste), est « un livre-errance qui interroge la soif de liberté, la soif de désir et la possibilité de s’affranchir » (4e de couverture). Il suit les traces du grand-oncle de la narratrice, atteint du mal de Pott, une forme de tuberculose. De l’enfance à Menton, dans le grand hôtel Bellevue, à un sanatorium de Leysin et à Londres, cette reconstitution littéraire de fragments d’une vie passe par des images, des archives personnelles et familiales, ainsi que des poèmes.

Le prochain livre de Muriel Pic s’intitule L’Argument du rêve et paraîtra aux éditions Héros-Limite (Genève).

Toute personne intéressée est cordialement invitée.