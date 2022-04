Adresse : Université de Lausanne

Moyen Âges d’en haut et d’en bas : perméabilités, interactions et débats entre recherche académique et cultures populaires



The Middle Ages High and Low: intersections, interactions, debates between academic knowledge and pop culture







English version below



École d’été de Lausanne, 23-26 août 2022



Dir. Estelle Doudet (Université de Lausanne) et Filippo Fonio (Université Grenoble Alpes)







Dès son « invention » au XVIe siècle, le Moyen Âge a eu pour caractéristique de ne pas être seulement une période de l’histoire européenne, mais aussi et surtout un univers imaginaire, un passé vu du présent susceptible de toutes sortes d’appropriations idéologiques et ludiques, d’investissements émotionnels et parfois corporels. Pendant des décennies, ces usages populaires de l’univers médiéval ont été tenus en marge de l’université.



La médiévalisation massive des goûts culturels depuis la fin du XXe siècle a fait muter les frontières du savoir académique. Mais si les publications savantes se sont multipliées sur la Medieval pop culture ces dernières années, stimulées par le succès mondial de romans (Harry Potter), de séries (Games of Thrones) ou de jeux vidéo (Medieval Total War), les défis épistémologiques et pédagogiques que pose l’articulation entre études médiévales et médiévalisme dans et autour de l’université aujourd’hui restent encore peu étudiés.



L’école pour but de mieux comprendre et de relever ces deux défis.



D’un point de vue épistémologique, comment intégrer dans les approches actuelles des études médiévales un ensemble de phénomènes qui en avaient été exclus à cause de leur caractère « non scientifique » ? Afin d’aider les jeunes chercheur·ses à mieux situer leurs propres recherches, l’école étudiera en profondeur ce paradoxe :



· Quelles sont les différentes positions (rejet, observation, collaboration) adoptées par les universitaires face aux producteurs et aux diffuseurs des univers médiévaux, et de quels arguments épistémologiques sont-elles accompagnées ?



· Quel impact l’intégration des modernités médiévales a-t-elle eu sur le canon des œuvres ou des figures historiques du Moyen Âge ?



· Peut-on observer aujourd’hui parmi les spécialistes des études médiévales (histoire, philosophie, littératures, arts, etc.) des divergences d’approches face aux modernités médiévales ?





De plus, comment développer à l’université des formations innovantes adaptées aux spécificités de la Medieval pop culture ? La plupart des gestes d’appropriation du Moyen Âge aujourd’hui passent en effet par la recréation imaginaire, la fabrication pratique d’objets et l’usage assez fréquent de techniques immersives. L’école invite les participant·es à réfléchir à leurs propres expériences pédagogiques et à en tester collectivement d’autres :



· Les modernités médiévales sont-elles susceptibles de renouveler l’approche pédagogique des études médiévales au niveau du contenu, du cadre notionnel (actualisation, anachronisme, hétérochronie), des méthodes de formation (approche interactive, créative) ?



· Quels usages peuvent-ils être faits à l’universités des pratiques actuelles de refabrication du Moyen Âge (récritures, créations vidéo, 3D et réalité virtuelle, performances et reconstitutions live) ?





L’école offre une série d’activités pluridisciplinaires et plurilingues (français/anglais) : conférences de spécialistes internationaux, débats et tables-rondes, ateliers interactifs sur des objets aussi variés que les mèmes et goodies d’inspiration médiévale, la reconstitution des techniques de combat, ou les environnements de réalité virtuelle immersive utilisés dans un but ludique ou pédagogique.



L’école s’adresse en particulier aux jeunes chercheuses et chercheurs de niveau master et/ou doctorat, à ceux et celles désireuses d’intégrer un ample réseau de spécialistes internationaux ainsi qu’à toute personne envisageant un projet de recherche sur ces sujets.



Programme complet et formulaire d’inscription sur : https://wp.unil.ch/summerschools/middle-ages/#



Renseignements : Estelle Doudet, estelle.doudet@unil.ch; Filippo Fonio, filippo.fonio@univ-grenoble-alpes.fr







The Middle Ages High and Low: intersections, interactions, debates between academic knowledge and pop culture



Moyen Âges d’en haut et d’en bas : perméabilités, interactions et débats entre recherche académique et cultures populaires





Lausanne Summer School, August 23-26, 2022



Dir. Estelle Doudet (University of Lausanne) and Filippo Fonio (University Grenoble Alpes)







Since its "invention" in the 16th century, the Middle Ages have been characterized by being not only a period of European history, but also and above all an imaginary universe, a past seen from the present, susceptible to all sorts of ideological and playful appropriations, emotional and sometimes physical investments. For decades, these popular uses of the medieval universe have been kept on the fringe of the university.



The massive medievalization of cultural tastes since the end of the 20th century has shifted the boundaries of academic knowledge. But if scholarly publications on Medieval pop culture have multiplied in recent years, stimulated by the worldwide success of novels (Harry Potter), series (Games of Thrones) or video games (Medieval Total War), the epistemological and pedagogical challenges posed by the articulation between medieval studies and medievalism in and around the university today remain little studied.



The school aims to better understand and address these two challenges.



From an epistemological point of view, how can we integrate into current approaches to medieval studies a set of phenomena that had been excluded because of their "unscientific" character? In order to help young researchers better situate their own research, the school will study this paradox in depth:



· What are the different positions (rejection, observation, collaboration) adopted by scholars in relation to the producers and disseminators of medieval worlds, and what epistemological arguments are they accompanied by?



· What impact has the integration of popular medievalism had on the canon of medieval works or historical figures?



· Can we observe today among specialists in medieval studies (history, philosophy, literature, arts, etc.) divergent approaches to popular medievalism?





Moreover, how can we develop innovative training programs at the university that are adapted to the specificities of Medieval pop culture? Most of the appropriation of the Middle Ages today involves recreation practices, fabrication of objects and the frequent use of immersive techniques. The school invites participants to reflect on their own pedagogical experiences and to collectively test others:



· Is popular medievalisme likely to renew the pedagogical approach to medieval studies in terms of content, notional framework (actualization, anachronism, heterochrony), and training methods (interactive, creative approach)?



· What uses can be made of current practices in the re-creation of the Middle Ages (rewritings, video creations, 3D and virtual reality, performances and live reconstructions)?





The school offers a series of multidisciplinary and multilingual (French/English) activities: lectures by international specialists, debates and round-table discussions, interactive workshops on topics as varied as medieval-inspired memes and goodies, the reenactment of combat techniques, or immersive virtual reality environments used for playful or educational purposes.



The school is aimed in particular at young researchers at master and/or doctoral level, at those who wish to join a large network of international specialists, and at anyone who is considering a research project on these subjects.



Complete program and registration form on https://wp.unil.ch/summerschools/middle-ages/#



Information : Estelle Doudet, estelle.doudet@unil.ch; Filippo Fonio, filippo.fonio@univ-grenoble-alpes.fr