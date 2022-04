Adresse : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, Université de Sousse, Tunisie

Mises en œuvre du rêve dans la littérature et les arts



Colloque international



organisé par le Laboratoire de Recherche École et Littératures (LAREL)



Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, Université de Sousse, Tunisie.



Du 10 au 12 novembre 2022





Étant le fruit de l’imagination mais prenant naissance dans le monde sensible qu’il altère, le rêve érigé en droit par Gaston Bachelard (Le Droit de rêver), est un réservoir d’aspirations, de fantasmes et de frustrations et donc un espace de liberté. Freud y voit un système de signes où se lit tout ce qui est refoulé par les contraintes du monde réel. Le rêve, « sans lequel il n’y aurait pas d’écriture[1] » comme le signale Barthes, est donc susceptible d’être abordé de plusieurs manières dans le cadre de ses multiples représentations dans la littérature et les arts.



Pendant l’Antiquité et jusqu’à la fin du Moyen Âge le rêve a une fonction pédagogique, dans les textes religieux, il a une valeur et une fonction communicatives, le rêve chamanique, associé également à la transe et à la vision est une communion avec les dieux, « La parole de l’Eternel fut adressée à Abraham dans une vision » lit-on dans la Genèse, et dans la parole du Christ les rêves sont des allégories et des paraboles à finalité didactique.



Dans le théâtre Antique, le rêve reflète l’esprit de la société de l’époque et en renforce les codes. Les interprétations du rêve dans l’Antiquité sont donc pour la plupart herméneutiques et philosophiques ou pédagogiques. La découverte du Nouveau Monde au XVIème siècle nourrit les rêves et les fantasmes les plus divers. Plus tard, le siècle des Lumières a fait de la technique du rêve dans les contes philosophiques, surtout ceux de Voltaire, la dépositaire des visions sociales et politiques jugées subversives en leur garantissant une certaine immunité contre la censure et la persécution.



C’est à partir du XIXème siècle que le rêve obtient ses lettres de noblesse en devenant une thématique clé pour les romantiques chez qui il fonctionne comme un refuge contre le mal du siècle et les mutations sociales. Il devient aussi une technique privilégiée de la littérature fantastique où il sert à exprimer et intégrer l’effroyable et l’inexplicable. Il est un moyen de création poétique pour les symbolistes à l’instar de Verlaine et plus tard pour les surréalistes comme Tzara et Desnos. (Célébration cette année 2022 du centenaire des « sommeils hypnotiques »)



Le dernier siècle, positiviste et rationaliste, est témoin d’une régression du pouvoir du rêve et de l’imagination, régression accrue par la mise en question de la fiction, mais cela n’a pas empêché le surgissement de l’inconscient à travers ses formes parallèles comme la transe, le somnambulisme, l’hypnose ou la schizophrénie, notamment dans le cinéma d’Alfred Hitchcock, David Lynch ou David Fincher.



Explorer le thème du rêve dans la littérature et les arts consisterait à s’intéresser, entre autres, aux questions suivantes :



● Les formes de narration et de poétisation du rêve à travers les différents genres et courants littéraires (évolution, possibles frontières ou intersections, comparaison entre courants, auteurs, disciplines [roman/théâtre/poésie/cinéma/peinture etc…).



●Représentations oniriques majeures ayant marqué la littérature mondiale (mythes et utopies).



●Importance du rêve et de l’utopie dans les représentations politiques et religieuses modernes à travers les traités et les discours politiques, les oraisons religieuses ou les manifestes sectaires.



●Dans quelle mesure la littérature permet-elle de remodeler/repenser la frontière entre rêve et réalité ?



●Rôle de la psychanalyse dans l’analyse littéraire du rêve en tant que système sémiotique.



● « Rêver, délirer, imaginer…quelles frontières ? »



●Se rêver en littérature et dans les arts : l’autofiction



●Imaginaires littéraires et artistiques



●Rêver le monde : les grandes utopies et dystopies du patrimoine



Ce colloque interdisciplinaire aura lieu les 10-11-12 novembre 2022.

Les propositions de communication (500 mots environ) seront accompagnées d’une brève notice bio/bibliographique et envoyées au plus tard le 30 juin 2022 à l’adresse électronique suivante : colloquereve@gmail.com



Date de réponse après examen du comité scientifique : 20 septembre2022.



Comité scientifique



Naima Meftah Tlili (Université de Sousse)



Ibtissem Bouslama (Université de Sousse)



Hédia Abdelkefi (Université Tunis El Manar)



Amor Séoud (Université de Sousse)



Nizar Ben Sâad (Université de Sousse)



Mustapha Trabelsi (Université de Sfax)



Radhouen Briki (Université de Kairouan)



Abderrazak Sayadi (Université de La Manouba)

Comité d’organisation



Lamia Braham



Mouna Ben Ahmed



Mohamed Maalej



Faten Belazreg



Amine Jaballah



Chiraz Chahed



Rim Limem



Ines Letaief



Saida Ben Salem



Mériam Ben Khélifa



Mohamed Ali Ben Saïd



















[1] R. Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, Seuil, 1972, p. 108.