Adresse : Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, 5 rue Lobau 75004 Paris

"Mémoires Tsiganes, l'autre génocide"

Projection débat

En présence d’Idit Bloch & d’Henriette Asséo



"Mémoires tsiganes, l’autre génocide" est le premier film documentaire à couvrir sur l’ensemble européen, la tragédie des tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il jette un regard neuf sur la genèse des politiques nationales d’exclusion de l’entre-deux-guerres, sur le rôle déterminant de la "science raciale" et sur la politique génocidaire nazie. Il détruit l’idée raciste d’un "peuple nomade sans patrie" en montrant à la fois la diversité des enracinements sociaux et nationaux et les singularités des mondes romani.

Le destin de familles tsiganes européennes est raconté par des images d’archives exceptionnelles, un commentaire historique rigoureux et les témoignages de survivants. Ce film remarquable confronte la noirceur des décisions politiques à la vitalité lumineuse des témoins.



Projection suivie d'un échange avec la réalisatrice du documentaire, Idit Bloch, et Henriette Asséo, historienne spécialiste de l'histoire du peuple Tsigane en Europe.



Lieu | Hôtel de Ville de Paris

Gratuit sur réservation | 06 14 67 54 98

memorial.martyrs.deportation@gmail.com



Événement de clôture du cycle culturel "Répression, persécution et internement des Nomades en France" réalisé avec le soutien de la Ville de Paris et du mémorial de la Shoah.