Masterclass de Joël Chapron : "La littérature russe au cinéma"

8 mars 2020, 11h-12h30

Rencontres ciné-littérature

Dans le cadre des Rencontres 7e art Lausanne, des écrivains, des scénaristes et des réalisateurs croisent leur regard sur les liens entre littérature et cinéma à la Fondation Jan Michalski : transpositions, réinventions et autres belles infidèles, comment se rencontrent ces deux formes d’expression que sont le 5e et le 7e art ?

De Pouchkine aux frères Strougatski, en passant par Dostoïevski, Tolstoï, Gorki ou Pasternak, la littérature russe constitue une intarissable source d’inspiration pour les cinématographies internationales. Le fabuleux voyage des œuvres russes adaptées sur les écrans des quatre coins du monde, par le spécialiste Joël Chapron.

Joël Chapron, interprète, sous-titreur et traducteur du russe, est spécialiste des cinématographies d’Europe centrale et orientale, et, plus particulièrement, de celles de l’ex-Union soviétique. Responsable de cette zone au sein d’Unifrance Films pour la promotion du cinéma français, il est également, depuis plus de vingt ans, le correspondant étranger du Festival de Cannes pour les pays de l’ex-URSS. Il a collaboré au Dictionnaire mondial du cinéma(Larousse, 2011) et est l’auteur de Moscou et Saint-Pétersbourg mis en scènes (Espaces & Signes, 2017), en collaboration avec Christel Vergeade.

Suivi d’un apéritif