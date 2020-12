Mallarmé, correspondance et genèse. Conf. B. Marchal (ENS Paris)

ENS, 45 rue d'Ulm, salle Théodule Ribot

L'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS) est heureux de vous inviter à la séance croisée du Séminaire général de critique génétique et du séminaire de l’équipe Autobiographie et Correspondances

La mardi 9 mars 2021, de 17h à 19h

pour la conférence de Bertrand Marchal (Sorbonne Université) :

« Mallarmé, correspondance et genèse »

L’objet de cette conférence à l’ITEM sera bien évidemment d’orienter la présentation de la Correspondance de Mallarmé dans une perspective génétique, et cela à différents niveaux, par exemple celui de la genèse de cette correspondance, avec pour corollaires ses effets sur les études mallarméennes ; celui de son apport à la connaissance de la genèse des œuvres du poète ; et, plus problématique, celui d’une génétique propre de la lettre elle-même.

Bertrand Marchal, professeur émérite à Sorbonne Université (1999-2019), a consacré la plus grande partie de ses travaux à Mallarmé, qu’il s’agisse d’essais (La Religion de Mallarmé, Corti, 1988, rééd. Droz, 2017) ou d’éditions critiques (les deux volumes des Œuvres complètes en Pléiade, 1998 et 2003, la Correspondance 1854-1898, Gallimard, 2019).

Cette séance aura lieu de 17 à 19 h, à l’Ecole normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, salle Théodule Ribot.

Responsables :

Aurèle Crasson (aurele.crasson@ens.fr),

Jean-Marc Hovasse (jean-marc-bertrand.hovasse@sorbonne-universite.fr)

et Franz Johansson (franz.johansson@sorbonne-universite.fr)