Lydia Davis, Writing, Reading and Translation / Lydia Davis, écrire, lire et traduire (Londres)

Institute of Modern Languages Studies, Londres

Lydia Davis, Writing, Reading and Translation

Lydia Davis, écrire, lire et traduire

Study days organized by/Journées d’études organisées par

Institute of Modern Languages Research (School of Advanced Study, University of London)

et Université de Bordeaux Montaigne (TELEM, EA 4195)

13-14 May 2020/13-14 mai 2020

Institute of Modern Languages Research, Senate House

Keynote speakers/Conférenciers invités

Emily Eells, University of Paris 10-Nanterre

Jonathan Evans, University of Portsmouth

13 May 2020

(10:00-10:30) Registration

(10:30-10:45) Welcome by Jean-Michel Gouvard (University of Bordeaux Montaigne)

(10:45-12:15) Session 1: Lydia Davis and the French writers

Véronique Samson, Sorbonne Nouvelle Paris 3 University

Lydia Davis’s Flaubert

Ambra Celano, ILUM University

Lydia Davis and Maurice Blanchot: L’arrêt de mort

(12:30-14:00) Lunch

(14:00-15:30) Session 2: Keynote 1

Emily Eells, University of Paris 10-Nanterre

The Way by Swann’s : In-between the lines of Lydia Davis’s Proust

(15:30-15:45) Coffee break

(15:45-17:00) Session 3: Writing and Translation

Fredrik Rönnbäck, Sarah Lawrence College and University of California

Excess and Restraint: Lydia Davis as Author and Translator

Anna Zumbahlen, poet, University of Denver

Returning or Reawakening: Two Views of Swann’s Way in English

14 May 2020

(09:45-10:15) Registration

(10:15-12:30) Session 4: Modernism and Modernity

Julie Tanner, Queen Mary, University of London

The shape of feeling: Lydia Davis and the novel after postmodernism

Elena Gelasi, University of Cyprus

Lydia Davis and postfeminism

Jean-Michel Gouvard, University of Bordeaux Montaigne

“The Cows”: Writing and Visual arts

(12:30-14:00) Lunch

(14:00-15:30) Session 5: Keynote 2

Jonathan Evans, University of Portsmouth

Non-exhaustion in the work of Lydia Davis

(15:30-15:45) Coffee break

(15:45-17:00) Session 6: (Very)Short Stories

Claire Fabre-Clark, Université Paris-Est-Créteil

“Lydia Davis’s short stories : the (im)possibilities of fiction”

Ahlam Othman, Faculty of Arts and Humanities, BUE (Egypt)

Irony in the Microfiction of Lydia Davis’ Varieties of Disturbance (2007)